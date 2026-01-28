Un avion transportant quinze personnes a disparu en Colombie, selon les médias locaux. Les autorités sont en alerte pour localiser l'appareil, mais les circonstances de l'incident restent floues.

Marian Nadler

Un avion de la compagnie aérienne nationale colombienne Satena a disparu mercredi soir, heure suisse. Le contact a été perdu pendant le vol vers Ocaña. «D’après les premières informations, l’avion d’une capacité de 19 passagers, devait atterrir à l’aéroport d’Aguas Claras à Ocaña à 12 h 10, mais n’est jamais arrivé à destination», écrit le quotidien colombien El Heraldo. Les autorités locales ont déclenché le plan d’urgence. Une cellule de crise a été mise en place à Ocaña pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage.

Selon l'horaire de vol, l'avion a décollé de l'aéroport de Medellín, en Colombie, mercredi matin, heure locale. La ministre colombienne des Transports, María Fernanda Rojas, a confirmé sur X qu'il y avait 13 passagers et 2 membres d'équipage à bord.

Des informations non confirmées par les médias indiquent que le député colombien Diógenes Quintero figurait également parmi les passagers. Les recherches se concentrent sur les zones rurales et difficiles d'accès du nord de la région du Catatumbo.