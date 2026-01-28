DE
FR

Terreur en Colombie
Un avion transportant 15 passagers disparaît des radars

Un avion transportant quinze personnes a disparu en Colombie, selon les médias locaux. Les autorités sont en alerte pour localiser l'appareil, mais les circonstances de l'incident restent floues.
Publié: il y a 40 minutes
Un avion transportant quinze personnes a disparu en Colombie, selon les médias locaux. (Image d'illustration)
Photo: Wikipédia
Marian Nadler

Un avion de la compagnie aérienne nationale colombienne Satena a disparu mercredi soir, heure suisse. Le contact a été perdu pendant le vol vers Ocaña. «D’après les premières informations, l’avion d’une capacité de 19 passagers, devait atterrir à l’aéroport d’Aguas Claras à Ocaña à 12 h 10, mais n’est jamais arrivé à destination», écrit le quotidien colombien El Heraldo. Les autorités locales ont déclenché le plan d’urgence. Une cellule de crise a été mise en place à Ocaña pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage.

Selon l'horaire de vol, l'avion a décollé de l'aéroport de Medellín, en Colombie, mercredi matin, heure locale. La ministre colombienne des Transports, María Fernanda Rojas, a confirmé sur X qu'il y avait 13 passagers et 2 membres d'équipage à bord. 

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Des informations non confirmées par les médias indiquent que le député colombien Diógenes Quintero figurait également parmi les passagers. Les recherches se concentrent sur les zones rurales et difficiles d'accès du nord de la région du Catatumbo.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Articles les plus lus
    Articles les plus lus