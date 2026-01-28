DE
L'appareil porté disparu
Un accident d'avion en Colombie fait 15 morts et aucun survivant

Un accident d'avion en Colombie a fait 15 morts ce mercredi soir. Les autorités sont en alerte pour localiser l'appareil, mais les circonstances de l'incident restent floues.
Publié: 21:02 heures
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Un avion transportant quinze personnes a disparu en Colombie, selon les médias locaux. (Image d'illustration)
Photo: Wikipédia
AFP Agence France-Presse

Quinze personnes, 13 passagers et deux membres d'équipage, sont morts dans l'accident d'un avion porté disparu à la mi-journée en Colombie, à la frontière avec le Venezuela, a annoncé mercredi l'autorité aérienne en indiquant qu'il n'y avait «pas de survivants».

L'appareil, un Beechcraft 1900 de la compagnie privée Searca, avait décollé de la ville frontalière de Cucuta (nord) et avait disparu des écrans radars peu avant son atterrissage prévu à Ocaña, une localité des environs, un vol d'une durée prévue de 23 minutes. Des équipes de secours tentent d'accéder à la zone montagneuse dans le département du Norte de Santander, où opèrent les guérillas, afin de récupérer les corps.

La ministre colombienne des Transports, María Fernanda Rojas, a confirmé sur X qu'il y avait 13 passagers et 2 membres d'équipage à bord. 

Des informations non confirmées par les médias indiquent que le député colombien Diógenes Quintero figurait également parmi les passagers. 

