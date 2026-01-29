Aucun survivant après le crash d'un avion en Colombie

Un crash aérien en Colombie, près de la frontière vénézuélienne, a fait 15 morts, dont un député. L'accident, survenu dans de mauvaises conditions météo, a laissé aucun survivant, selon les autorités aériennes, mercredi.

AFP Agence France-Presse

Quinze personnes, 13 passagers dont un député, et deux membres d'équipage, sont mortes dans l'accident d'un avion survenu en Colombie à la frontière du Venezuela, dans de mauvaises conditions météo, a annoncé mercredi l'autorité aérienne, indiquant qu'il n'y avait «aucun survivant».

L'appareil, un Beechcraft 1900 de la compagnie privée Searca, opéré par la compagnie publique Satena, avait décollé de la ville frontalière de Cucuta (nord) puis disparu des écrans radar peu avant son atterrissage prévu à Ocaña, une localité des environs, un vol d'une durée prévue de 23 minutes.

Recherches compliquées

Le gouvernement a déployé l'armée de l'air pour mener les recherches et récupérer les corps dans cette zone montagneuse du département du Norte de Santander, où opèrent diverses guérillas, dont l'Armée de libération nationale (ELN). «Nous savons qu'il (l'appareil) s'est écrasé dans un hameau, dans la municipalité de La Playa de Belén», a déclaré la ministre des Transports, Maria Fernanda Rojas, lors d'une conférence de presse.

Le gouverneur du département, William Villamizar, a indiqué au magazine Semana que «sept corps (avaient) déjà été retrouvés» mais que les recherches étaient compliquées par le «mauvais temps», notamment un brouillard persistant. Si la cause de l'accident est inconnue à ce stade, les autorités de l'aviation civile ont invoqué la mauvaise météo.

Un député parmi les victimes

Nous avons enregistré des «conditions météorologiques défavorables sur le site de l'impact», a déclaré lors d'une conférence de presse le colonel Álvaro Bello, directeur des enquêtes sur les accidents à l'Aéronautique civile, chargée de la sécurité aérienne du pays.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des débris du fuselage éparpillés parmi une dense végétation. Des habitants et des paysans de la région ont été les premiers à arriver sur le lieu de l'accident, selon le ministère des Transports. Parmi les victimes figure un député de la Chambre basse du Parlement depuis 2022, Diogenes Quintero, candidat de centre droit à sa réélection aux législatives de mars, et un autre candidat à la députation, Carlos Salcedo.

«Toute ma solidarité»

Diogenes Quintero, 36 ans, était né dans cette région frontalière du Catatumbo, couverte de cultures de feuille de coca que se disputent de multiples groupes armés, entre autres activités illégales. Selon son équipe de travail, le signal émis par le téléphone portable du député a permis de localiser l'avion.

«Son travail a toujours été dédié à la construction de la paix», a écrit sur X la vice-présidente Francia Marquez. «Je déplore profondément ces morts», a écrit le président de gauche Gustavo Petro sur le réseau social X, «toute ma solidarité aux familles». L'avion a été localisé pour la dernière fois à une altitude de 1700 mètres, selon le site de suivi des vols FlightRadar.