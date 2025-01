Le centriste Micheál Martin élu Premier ministre d'Irlande

Micheál Martin, 64 ans, qui a déjà été Premier ministre entre 2020 et 2022, dirige le parti Fianna Fail arrivé en tête des élections législatives du 29 novembre dernier. Photo: Peter Morrison

ATS Agence télégraphique suisse

Près de deux mois après les législatives en Irlande, le dirigeant centriste Micheál Martin est devenu jeudi Premier ministre pour la deuxième fois et prendra la tête d'une coalition dominée par les deux grands partis de centre-droit. Micheál Martin, 64 ans, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement sortant, a été élu par les députés du Dail, le Parlement irlandais, avec 95 voix en sa faveur et 76 contre.

Il a ensuite été officiellement nommé «Taoiseach» (Premier ministre en gaélique) par le président irlandais Micheal Higgins.

Les ministres du nouveau gouvernement doivent également être élus par le Parlement. Micheál Martin, qui a déjà été Premier ministre entre 2020 et 2022, dirige le parti Fianna Fail arrivé en tête des élections législatives du 29 novembre dernier. Cette formation a devancé le parti nationaliste de gauche Sinn Fein et l'autre parti de centre-droit Fine Gael, à l'issue du scrutin dans ce pays membre de l'Union européenne de 5,4 millions d'habitants.

Un vote reporté

Le Premier ministre sortant, Simon Harris, 38 ans, qui dirige le Fine Gael, doit être nommé vice-Premier ministre dans le nouvel exécutif. Comme lors du dernier mandat, il est prévu que Micheál Martin lui cède les fonctions de chef de gouvernement en cours de législature, en novembre 2027. «C'est un grand honneur d'être nommé chef du gouvernement d'une république libre, démocratique et diversifiée», a déclaré Micheál Martin à l'issue de son élection au Parlement. «Nous ne devons jamais considérer comme acquises les libertés et les opportunités qui nous ont été assurées par les générations qui ont siégé ici avant nous», a-t-il prévenu, se disant «reconnaissant envers tous ceux qui ont été à (s)es côtés».

Le vote devait initialement se tenir mercredi, mais il a dû été reporté en raison d'une querelle sur le temps de parole accordé aux parlementaires indépendants qui soutiennent le gouvernement de coalition. M. Martin avait dénoncé une «subversion de la constitution», en ciblant le parti d'opposition Sinn Fein.

La gauche à l'affut

Fianna Fail et Fine Gael alternent au pouvoir depuis plus d'un siècle. Ces deux partis, historiquement rivaux, avaient formé une coalition gouvernementale après les dernières élections en 2020, à l'époque avec les Verts. Faute d'obtenir la majorité au Parlement qui compte 174 sièges, il se sont alliés cette fois avec un groupe de parlementaires indépendants.

Le Sinn Fein, parti nationaliste de gauche, reste la principale formation d'opposition, avec 39 sièges. «Ce jour ne sera pas le nôtre, mais notre jour viendra», a déclaré Mary Lou McDonald, dirigeante du Sinn Fein. «Notre travail et notre ambition de construire une Irlande plus juste, égalitaire et unie n'a jamais été aussi importante, et nous nous attelons à cette tâche avec une réelle conviction, un espoir et une détermination renouvelés», a-t-elle ajouté. La campagne électorale a été dominée par le coût de la vie, la crise du logement ainsi que la question de l'immigration. Le pays a été secoué il y a un an par des émeutes inédites de la part d'agitateurs d'extrême droite, après une attaque au couteau qui avait fait quatre blessés dont trois enfants.