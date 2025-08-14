Un ministre israélien d'extrême droite veut accélérer la colonisation en Cisjordanie
Un ministre israélien d'extrême droite a appelé jeudi à accélérer un projet de construction de 3400 logements en Cisjordanie et à annexer ce territoire palestinien occupé par Israël, en riposte aux annonces de plusieurs pays de reconnaître un Etat palestinien.
Ce projet clé, baptisé E1, couperait la Cisjordanie en deux et empêcherait définitivement la création d'un éventuel Etat palestinien disposant d'une continuité territoriale, selon ses détracteurs. «Ceux qui veulent aujourd'hui reconnaître un Etat palestinien recevront une réponse de notre part sur le terrain.(...) Par des faits concrets: des maisons, des quartiers, des routes et des familles juives qui construisent leur vie», a déclaré le ministre des Finances Bezalel Smotrich.
Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que ce projet, «s'il se concrétisait, mettrait fin aux perspectives d'une solution à deux Etats» et «couperait le nord du sud de la Cisjordanie», selon son porte-parole Stéphane Dujarric.
Source: AFP
Berlin appelle Israël à «cesser la construction de colonies» en Cisjordanie
L'Allemagne s'oppose «fermement» à la poursuite par Israël d'un projet clé de logements en Cisjordanie occupée, et demande au gouvernement israélien de «cesser la construction de colonies» dans le territoire palestinien, a affirmé jeudi son ministère des Affaires étrangères.
Berlin «rejette fermement les annonces du gouvernement israélien concernant l'approbation de milliers de nouveaux logements dans les colonies israéliennes en Cisjordanie», a déclaré le ministère dans un communiqué, après l'appel lancé par le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich pour accélérer ce projet de construction de 3400 logements.
Source: AFP
A Gaza, la Défense civile fait état de 17 morts dans des raids
Au moins 17 Palestiniens ont été tués, dont six qui attendaient de recevoir de l'aide humanitaire, a affirmé à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.
«Les forces d'occupation israéliennes intensifient leurs raids à Zeitoun», un quartier du sud-ouest de la ville de Gaza, située dans le nord du territoire palestinien affamé et ravagé par plus de 22 mois de guerre, selon Mahmoud Bassal. L'armée n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat.
«Pour le 4e jour consécutif, la zone est la cible d'une opération militaire qui a entraîné un grand nombre de martyrs et de blessés. Depuis l'aube, nous avons reçu 28 appels de familles du quartier, certaines dont les enfants ont été tués. Beaucoup de personnes ne peuvent pas partir à cause des tirs», a affirmé Mahmoud Bassal.
Maram Kashko, une habitante de Zeitoun, a témoigné à l'AFP: «les frappes se sont intensifiées depuis 4 jours. Mon neveu, sa femme et leurs enfants ont été tués dans un bombardement», a-t-elle dit. Leurs corps ont été évacués à l'hôpital Al-Ahli, à Gaza-ville, puis inhumés, a constaté un vidéaste de l'AFP.
Sur ordre du cabinet militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'armée se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins avec le but affiché de vaincre le Hamas et de libérer les otages israéliens.
Source: ATS
Le chef du Hezbollah remercie l'Iran pour son soutien continu face à Israël
Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a remercié le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Larijani, pour le soutien continu de l'Iran face à Israël, a indiqué jeudi le mouvement chiite libanais dans un communiqué. Il a également salué l'appui iranien à «l'unité, la souveraineté et l'indépendance du Liban» et mis en avant «les relations fraternelles entre les peuples libanais et iranien».
Depuis des décennies, Téhéran est le principal allié du Hezbollah, sorti affaibli de la récente guerre avec Israël qui a détruit une partie de son arsenal et coûté la vie à plusieurs de ses commandants.
La visite de Ali Larijani intervient après que le gouvernement libanais a chargé l'armée de préparer un plan pour désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année.
Source: AFP
Les Houthis revendiquent un tir de missile contre Israël, intercepté par l'armée
L'armée israélienne a annoncé tôt jeudi avoir intercepté un missile du Yémen, revendiqué par les rebelles Houthis qui visent régulièrement Israël en soutien, selon eux, à la population de Gaza.
«Il y a peu, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes d'Israël», a indiqué l'armée dans un communiqué. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a affirmé plus tard que les rebelles avaient visé l'aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv, «à l'aide d'un missile balistique hypersonique».
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen
L'armée israélienne a dit tôt jeudi avoir intercepté un missile du Yémen, d'où les rebelles Houthis visent régulièrement Israël en soutien, selon eux, à la population de Gaza.
«Il y a peu, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes d'Israël», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
L'Egypte demande à Israël des explications sur l'idéologie du «Grand Israël»
L'Egypte a condamné mercredi l'idéologie du «Grand Israël» et a demandé des explications, a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères.
«L'Egypte affirme son engagement à établir la paix au Moyen-Orient et condamne ce qui a été rapporté dans certains médias israéliens à propos de ce qui est appelé 'le Grand Israël'. Elle a demandé des clarifications à ce sujet, au vu de ce que cela reflète en termes de provocation à l'instabilité, de rejet de l'option de la paix dans la région et d'insistance sur l'escalade», a écrit le ministère dans un communiqué publié mercredi soir.
Source: AFP
Tsahal a «approuvé» la nouvelle stratégie pour Gaza, avec l'objectif de «vaincre» le Hamas
Le chef de l'armée israélienne a «approuvé» le nouveau plan des opérations militaires «à venir à Gaza», indique un communiqué de l'armée publié mercredi.
Après 22 mois de guerre, Israël entend prendre le contrôle de cette ville du nord du territoire et de camps de réfugiés voisins, l'une des zones les plus densément peuplées de la bande de Gaza, afin d'y démanteler ce qu'il présente comme les derniers bastions du Hamas.
Le mouvement islamiste palestinien a dénoncé mercredi «des incursions agressives dans la ville de Gaza» et une «escalade dangereuse de la part d'Israël».
Sur ordre du cabinet militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'armée, qui exerce actuellement son contrôle sur les trois-quarts du territoire, se prépare à lancer cette nouvelle phase de ses opérations afin de libérer tous les otages israéliens retenus à Gaza et y «vaincre» le Hamas, selon ses objectifs affichés.
Source: AFP
Un contrôleur d'aéroport français suspendu pour avoir dit «Free Palestine»
Un contrôleur aérien de l'aéroport Paris-CDG a été suspendu pour avoir dit lundi «Free Palestine» lors d'un échange radio avec l'équipage d'un vol de la compagnie israélienne El Al, a annoncé mardi le ministère des Transports.
«L'analyse des enregistrements prouve que les faits sont avérés», a écrit mardi sur X le ministre Philippe Tabarot, précisant que le contrôleur s'est «vu retirer toute possibilité d'exercer jusqu'à nouvel ordre». Les propos ont été tenus lors d'un vol lundi matin au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, a fait savoir à l'AFP le ministère des Transports.
«Une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée. La sanction devra être à la hauteur de la gravité des faits», a déclaré Philippe Tabarot. Pour le ministre, ces faits contreviennent «aux règles des radiocommunications, qui doivent se limiter à la sécurité et à la régularité du trafic aérien» et témoignent «d'un non-respect du devoir de réserve du fonctionnaire», statut des contrôleurs aériens en France.
Une enquête administrative avait été ouverte plus tôt dans la journée, après un signalement par la compagnie porte-drapeau d'Israël, El Al.
Source: AFP
Israël annonce avoir tué cinq combattants se faisant passer pour des humanitaires à Gaza
L'armée israélienne a annoncé mardi avoir tué cinq combattants palestiniens qui se faisaient passer pour des travailleurs humanitaires, dans une frappe aérienne la semaine dernière dans la bande de Gaza.
Les cinq hommes armés se tenaient «près d'un véhicule marqué du symbole de l'organisation internationale d'aide humanitaire 'World Central Kitchen' (WCK), malgré l'absence d'affiliation avec l'organisation, et tout en présentant une menace pour nos troupes», a écrit l'armée dans un communiqué.
L'armée a également publié des images aériennes montrant ces hommes armés près de la voiture avec le logo de WCK et portant des gilets jaunes, habituellement portés par les travailleurs humanitaires. Toujours selon l'armée, les gilets étaient portés afin de «dissimuler leur activité et éviter d'être pris pour cible». Elle n'a pas précisé à quel groupe appartenaient ces hommes.
L'ONG confirme
Avant de mener la frappe, l'armée affirme avoir vérifié avec WCK que le véhicule qu'elle avait identifié dans la région de Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, n'avait aucun lien avec l'organisation. «Les cinq terroristes ont été éliminés par une frappe aérienne», ajoute le communiqué.
WCK a confirmé à l'AFP que «le véhicule et les personnes concernées n'étaient pas affiliés» à l'ONG. «Nous condamnons fermement quiconque se faisant passer pour World Central Kitchen ou d'autres humanitaires, car cela met en danger les civils et les travailleurs humanitaires. La sécurité de nos équipes est notre priorité absolue», a ajouté WCK.
Source: AFP
Israël «autorisera» les Gazaouis fuyant la guerre à émigrer à l'étranger
Israël «autorisera» l'émigration à l'étranger des habitants de la bande de Gaza qui veulent fuir la guerre en cours dans le territoire palestinien assiégé, a déclaré mardi le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Interrogé, lors d'une interview en hébreu à la chaîne de télévision internationale I24 News, sur la possible émigration de Gazaouis à l'étranger, Netanyahu a estimé que «cela arrive dans tous les conflits».
«En Syrie, des millions sont partis (...), en Ukraine, des millions sont partis, en Afghanistan, des millions sont partis... Et soudain ils (la communauté internationale) décident qu'à Gaza, les civils doivent être emprisonnés? Donnez-leur la possibilité de partir, tout d'abord, de quitter les zones de combat et généralement de quitter le territoire, s'ils le souhaitent», a plaidé le Premier ministre.
«Nous autoriserons cela, tout d'abord, à l'intérieur de Gaza, pendant les combats, et nous leur permettrons certainement de quitter Gaza également. Nous ne les poussons pas dehors, mais nous leur permettons de partir, et c'est ce qui se passe (...)», a-t-il affirmé.
«Nous parlons à plusieurs possibles pays d'accueil, je ne peux pas détailler cela ici.» Mais «la chose la plus naturelle, pour tous ceux qui parlent, ceux qui disent se soucier des Palestiniens et veulent les aider, est d'ouvrir leurs portes», a-t-il souligné.
Source: AFP
Un ministre israélien d'extrême droite veut accélérer la colonisation en Cisjordanie
Un ministre israélien d'extrême droite a appelé jeudi à accélérer un projet de construction de 3400 logements en Cisjordanie et à annexer ce territoire palestinien occupé par Israël, en riposte aux annonces de plusieurs pays de reconnaître un Etat palestinien.
Ce projet clé, baptisé E1, couperait la Cisjordanie en deux et empêcherait définitivement la création d'un éventuel Etat palestinien disposant d'une continuité territoriale, selon ses détracteurs. «Ceux qui veulent aujourd'hui reconnaître un Etat palestinien recevront une réponse de notre part sur le terrain.(...) Par des faits concrets: des maisons, des quartiers, des routes et des familles juives qui construisent leur vie», a déclaré le ministre des Finances Bezalel Smotrich.
Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que ce projet, «s'il se concrétisait, mettrait fin aux perspectives d'une solution à deux Etats» et «couperait le nord du sud de la Cisjordanie», selon son porte-parole Stéphane Dujarric.
Source: AFP
Berlin appelle Israël à «cesser la construction de colonies» en Cisjordanie
L'Allemagne s'oppose «fermement» à la poursuite par Israël d'un projet clé de logements en Cisjordanie occupée, et demande au gouvernement israélien de «cesser la construction de colonies» dans le territoire palestinien, a affirmé jeudi son ministère des Affaires étrangères.
Berlin «rejette fermement les annonces du gouvernement israélien concernant l'approbation de milliers de nouveaux logements dans les colonies israéliennes en Cisjordanie», a déclaré le ministère dans un communiqué, après l'appel lancé par le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich pour accélérer ce projet de construction de 3400 logements.
Source: AFP
A Gaza, la Défense civile fait état de 17 morts dans des raids
Au moins 17 Palestiniens ont été tués, dont six qui attendaient de recevoir de l'aide humanitaire, a affirmé à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.
«Les forces d'occupation israéliennes intensifient leurs raids à Zeitoun», un quartier du sud-ouest de la ville de Gaza, située dans le nord du territoire palestinien affamé et ravagé par plus de 22 mois de guerre, selon Mahmoud Bassal. L'armée n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat.
«Pour le 4e jour consécutif, la zone est la cible d'une opération militaire qui a entraîné un grand nombre de martyrs et de blessés. Depuis l'aube, nous avons reçu 28 appels de familles du quartier, certaines dont les enfants ont été tués. Beaucoup de personnes ne peuvent pas partir à cause des tirs», a affirmé Mahmoud Bassal.
Maram Kashko, une habitante de Zeitoun, a témoigné à l'AFP: «les frappes se sont intensifiées depuis 4 jours. Mon neveu, sa femme et leurs enfants ont été tués dans un bombardement», a-t-elle dit. Leurs corps ont été évacués à l'hôpital Al-Ahli, à Gaza-ville, puis inhumés, a constaté un vidéaste de l'AFP.
Sur ordre du cabinet militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'armée se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins avec le but affiché de vaincre le Hamas et de libérer les otages israéliens.
Source: ATS
Le chef du Hezbollah remercie l'Iran pour son soutien continu face à Israël
Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a remercié le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Larijani, pour le soutien continu de l'Iran face à Israël, a indiqué jeudi le mouvement chiite libanais dans un communiqué. Il a également salué l'appui iranien à «l'unité, la souveraineté et l'indépendance du Liban» et mis en avant «les relations fraternelles entre les peuples libanais et iranien».
Depuis des décennies, Téhéran est le principal allié du Hezbollah, sorti affaibli de la récente guerre avec Israël qui a détruit une partie de son arsenal et coûté la vie à plusieurs de ses commandants.
La visite de Ali Larijani intervient après que le gouvernement libanais a chargé l'armée de préparer un plan pour désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année.
Source: AFP
Les Houthis revendiquent un tir de missile contre Israël, intercepté par l'armée
L'armée israélienne a annoncé tôt jeudi avoir intercepté un missile du Yémen, revendiqué par les rebelles Houthis qui visent régulièrement Israël en soutien, selon eux, à la population de Gaza.
«Il y a peu, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes d'Israël», a indiqué l'armée dans un communiqué. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a affirmé plus tard que les rebelles avaient visé l'aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv, «à l'aide d'un missile balistique hypersonique».
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen
L'armée israélienne a dit tôt jeudi avoir intercepté un missile du Yémen, d'où les rebelles Houthis visent régulièrement Israël en soutien, selon eux, à la population de Gaza.
«Il y a peu, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes d'Israël», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
L'Egypte demande à Israël des explications sur l'idéologie du «Grand Israël»
L'Egypte a condamné mercredi l'idéologie du «Grand Israël» et a demandé des explications, a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères.
«L'Egypte affirme son engagement à établir la paix au Moyen-Orient et condamne ce qui a été rapporté dans certains médias israéliens à propos de ce qui est appelé 'le Grand Israël'. Elle a demandé des clarifications à ce sujet, au vu de ce que cela reflète en termes de provocation à l'instabilité, de rejet de l'option de la paix dans la région et d'insistance sur l'escalade», a écrit le ministère dans un communiqué publié mercredi soir.
Source: AFP
Tsahal a «approuvé» la nouvelle stratégie pour Gaza, avec l'objectif de «vaincre» le Hamas
Le chef de l'armée israélienne a «approuvé» le nouveau plan des opérations militaires «à venir à Gaza», indique un communiqué de l'armée publié mercredi.
Après 22 mois de guerre, Israël entend prendre le contrôle de cette ville du nord du territoire et de camps de réfugiés voisins, l'une des zones les plus densément peuplées de la bande de Gaza, afin d'y démanteler ce qu'il présente comme les derniers bastions du Hamas.
Le mouvement islamiste palestinien a dénoncé mercredi «des incursions agressives dans la ville de Gaza» et une «escalade dangereuse de la part d'Israël».
Sur ordre du cabinet militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'armée, qui exerce actuellement son contrôle sur les trois-quarts du territoire, se prépare à lancer cette nouvelle phase de ses opérations afin de libérer tous les otages israéliens retenus à Gaza et y «vaincre» le Hamas, selon ses objectifs affichés.
Source: AFP
Un contrôleur d'aéroport français suspendu pour avoir dit «Free Palestine»
Un contrôleur aérien de l'aéroport Paris-CDG a été suspendu pour avoir dit lundi «Free Palestine» lors d'un échange radio avec l'équipage d'un vol de la compagnie israélienne El Al, a annoncé mardi le ministère des Transports.
«L'analyse des enregistrements prouve que les faits sont avérés», a écrit mardi sur X le ministre Philippe Tabarot, précisant que le contrôleur s'est «vu retirer toute possibilité d'exercer jusqu'à nouvel ordre». Les propos ont été tenus lors d'un vol lundi matin au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, a fait savoir à l'AFP le ministère des Transports.
«Une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée. La sanction devra être à la hauteur de la gravité des faits», a déclaré Philippe Tabarot. Pour le ministre, ces faits contreviennent «aux règles des radiocommunications, qui doivent se limiter à la sécurité et à la régularité du trafic aérien» et témoignent «d'un non-respect du devoir de réserve du fonctionnaire», statut des contrôleurs aériens en France.
Une enquête administrative avait été ouverte plus tôt dans la journée, après un signalement par la compagnie porte-drapeau d'Israël, El Al.
Source: AFP
Israël annonce avoir tué cinq combattants se faisant passer pour des humanitaires à Gaza
L'armée israélienne a annoncé mardi avoir tué cinq combattants palestiniens qui se faisaient passer pour des travailleurs humanitaires, dans une frappe aérienne la semaine dernière dans la bande de Gaza.
Les cinq hommes armés se tenaient «près d'un véhicule marqué du symbole de l'organisation internationale d'aide humanitaire 'World Central Kitchen' (WCK), malgré l'absence d'affiliation avec l'organisation, et tout en présentant une menace pour nos troupes», a écrit l'armée dans un communiqué.
L'armée a également publié des images aériennes montrant ces hommes armés près de la voiture avec le logo de WCK et portant des gilets jaunes, habituellement portés par les travailleurs humanitaires. Toujours selon l'armée, les gilets étaient portés afin de «dissimuler leur activité et éviter d'être pris pour cible». Elle n'a pas précisé à quel groupe appartenaient ces hommes.
L'ONG confirme
Avant de mener la frappe, l'armée affirme avoir vérifié avec WCK que le véhicule qu'elle avait identifié dans la région de Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, n'avait aucun lien avec l'organisation. «Les cinq terroristes ont été éliminés par une frappe aérienne», ajoute le communiqué.
WCK a confirmé à l'AFP que «le véhicule et les personnes concernées n'étaient pas affiliés» à l'ONG. «Nous condamnons fermement quiconque se faisant passer pour World Central Kitchen ou d'autres humanitaires, car cela met en danger les civils et les travailleurs humanitaires. La sécurité de nos équipes est notre priorité absolue», a ajouté WCK.
Source: AFP
Israël «autorisera» les Gazaouis fuyant la guerre à émigrer à l'étranger
Israël «autorisera» l'émigration à l'étranger des habitants de la bande de Gaza qui veulent fuir la guerre en cours dans le territoire palestinien assiégé, a déclaré mardi le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Interrogé, lors d'une interview en hébreu à la chaîne de télévision internationale I24 News, sur la possible émigration de Gazaouis à l'étranger, Netanyahu a estimé que «cela arrive dans tous les conflits».
«En Syrie, des millions sont partis (...), en Ukraine, des millions sont partis, en Afghanistan, des millions sont partis... Et soudain ils (la communauté internationale) décident qu'à Gaza, les civils doivent être emprisonnés? Donnez-leur la possibilité de partir, tout d'abord, de quitter les zones de combat et généralement de quitter le territoire, s'ils le souhaitent», a plaidé le Premier ministre.
«Nous autoriserons cela, tout d'abord, à l'intérieur de Gaza, pendant les combats, et nous leur permettrons certainement de quitter Gaza également. Nous ne les poussons pas dehors, mais nous leur permettons de partir, et c'est ce qui se passe (...)», a-t-il affirmé.
«Nous parlons à plusieurs possibles pays d'accueil, je ne peux pas détailler cela ici.» Mais «la chose la plus naturelle, pour tous ceux qui parlent, ceux qui disent se soucier des Palestiniens et veulent les aider, est d'ouvrir leurs portes», a-t-il souligné.
Source: AFP