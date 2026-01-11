Un homme tué par des tirs israéliens en Cisjordanie

Le Hamas dit reprendre les recherches du corps du dernier otage à Gaza

​Des responsables du Hamas ont annoncé mercredi à l'AFP la reprise des recherches de la dépouille du dernier otage israélien retenu à Gaza, après une pause de deux semaines due selon eux aux mauvaises conditions météorologiques.​

Israël affirme attendre le retour du corps de Ran Gvili avant d'entamer les discussions sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu avec le mouvement islamiste palestinien, entré en vigueur en octobre.

Un responsable du Hamas s'exprimant sous couvert d'anonymat a indiqué que la branche armée du mouvement, les Brigades Ezzedine al-Qassam, mènerait les recherches «aux côtés d'une équipe de la Croix-Rouge dans le quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza».

«Pour clore le dossier»

Une autre source au sein du Hamas a expliqué que les recherches avaient été suspendues depuis deux semaines en raison de fortes pluies, qui avaient empêché les pelleteuses et autres machines venues d'Egypte d'accéder au site.

«Nous espérons retrouver le corps pour clore le dossier», a-t-elle ajouté, appelant de nouveau la communauté internationale à faire pression sur Israël pour la réouverture du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte, à l'extrême-sud du territoire palestinien.

Source: AFP