Un homme tué par des tirs israéliens en Cisjordanie
Le ministère de la Santé palestinien a affirmé dimanche que les forces israéliennes avaient abattu un homme à Hébron, en Cisjordanie occupée, l'armée israélienne indiquant examiner les faits. Le ministère a précisé avoir été informé de la mort sous des tirs israéliens de Shaker Falah Ahmad al-Jaabari, 58 ans, à Hébron, samedi soir, ajoutant qu'Israël conservait encore sa dépouille.
L'armée israélienne avait d'abord déclaré samedi avoir "ouvert le feu sur un terroriste qui tentait de renverser (des soldats) avec son véhicule" à Hébron. Mais quelques heures plus tard, elle avait indiqué n'avoir trouvé "aucun élément concluant (...) à une attaque terroriste intentionnelle".
Source: AFP
La Défense civile annonce 13 morts dans des frappes israéliennes, dont 5 enfants
Des frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait au moins treize morts dont cinq enfants, a affirmé jeudi la Défense civile du territoire palestinien, lors d'une des journées les plus violentes depuis le cessez-le-feu d'octobre entre Israël et le Hamas.
Les neuf victimes sont décédées à la suite de plusieurs incidents, a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de premier secours, opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.
Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a dit se renseigner sur les faits rapportés.
Source: AFP
L'Unrwa se sépare de 571 employés originaires de Gaza pour raisons financières
L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a annoncé mercredi avoir dû se séparer pour des raisons financières de 571 employés locaux de Gaza, qui avaient quitté le territoire palestinien.
«Mardi, 571 employés locaux de l'Unrwa, qui se trouvent en dehors de Gaza, ont été informés qu'ils étaient licenciés avec effet immédiat», a indiqué un porte-parole dans un email envoyé à l'AFP.
Source: AFP
Le Hamas dit reprendre les recherches du corps du dernier otage à Gaza
Des responsables du Hamas ont annoncé mercredi à l'AFP la reprise des recherches de la dépouille du dernier otage israélien retenu à Gaza, après une pause de deux semaines due selon eux aux mauvaises conditions météorologiques.
Israël affirme attendre le retour du corps de Ran Gvili avant d'entamer les discussions sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu avec le mouvement islamiste palestinien, entré en vigueur en octobre.
Un responsable du Hamas s'exprimant sous couvert d'anonymat a indiqué que la branche armée du mouvement, les Brigades Ezzedine al-Qassam, mènerait les recherches «aux côtés d'une équipe de la Croix-Rouge dans le quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza».
«Pour clore le dossier»
Une autre source au sein du Hamas a expliqué que les recherches avaient été suspendues depuis deux semaines en raison de fortes pluies, qui avaient empêché les pelleteuses et autres machines venues d'Egypte d'accéder au site.
«Nous espérons retrouver le corps pour clore le dossier», a-t-elle ajouté, appelant de nouveau la communauté internationale à faire pression sur Israël pour la réouverture du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte, à l'extrême-sud du territoire palestinien.
Source: AFP
L'ONU dénonce l'«apartheid» israélien et l'«asphyxie» des droits des Palestiniens
Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'Onu a affirmé mercredi que la discrimination et la ségrégation exercées par Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie par Israël s'intensifiaient, s'apparentant à une forme de «système d'apartheid».
«On assiste à une asphyxie systématique des droits des Palestiniens en Cisjordanie», a déclaré Volker Türk, chef du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, dans un communiqué accompagnant la publication d'un rapport de son agence. Voler Türk a estimé que cette situation avait conduit à une «forme particulièrement grave de discrimination et de ségrégation raciales, ressemblant au type de système d'apartheid que nous avons déjà connu».
Source: AFP
Israël a tenu des pourparlers de sécurité avec la Syrie, avec le soutien des Etats-Unis
Israël a confirmé mardi avoir tenu à Paris des discussions de sécurité avec la Syrie sous l'égide des Etats-Unis, visant à promouvoir la stabilité régionale et la coopération économique.
«Le dialogue s'est tenu dans le cadre de la vision du président (Donald) Trump pour faire avancer la paix au Moyen-Orient» et durant les discussions, Israël «a souligné l'importance de garantir la sécurité de ses citoyens et de prévenir les menaces le long de ses frontières», a indiqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.
«Israël a réaffirmé son engagement à promouvoir la stabilité et la sécurité régionales, ainsi que la nécessité de faire progresser la coopération économique au bénéfice des deux pays», ajoute le communiqué.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie israélienne au Somaliland, tout juste reconnu
Le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar est arrivé mardi au Somaliland, moins de deux semaines après la reconnaissance officielle par Israël de cette république autoproclamée que la Somalie estime faire partie de son territoire, a annoncé la présidence du Somaliland.
«Une délégation menée par le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a atterri à Hargeisa. Il a été accueilli à l'aéroport par des responsables du gouvernement» du Somaliland, a fait savoir la présidence du territoire dans un communiqué. Israël a reconnu officiellement le 26 décembre le Somaliland comme un «Etat indépendant et souverain», une première depuis sa sécession de la Somalie en 1991.
Sourc: AFP
Israël ne veut toujours pas de journalistes à Gaza
Israël estime que le cessez-le-feu à Gaza ne justifie pas de laisser les journalistes étrangers y pénétrer, selon un document du gouvernement envoyé à la Cour suprême, qui tranchera ultérieurement sur cette question.
«Malgré un changement de la situation factuelle sur le terrain, l'entrée de journalistes (tant étrangers que non étrangers) dans la bande de Gaza sans escorte (...) ne doit pas être autorisée», estime le procureur, représentant le gouvernement, dans le document adressé à la cour et obtenu par l'AFP.
Source: AFP
ONG interdites à Gaza: le chef de l'ONU appelle Israël à revenir sur sa décision
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé vendredi Israël à revenir sur sa décision d'interdire l'accès à la bande de Gaza à de nombreuses organisations humanitaires internationales, selon un communiqué de son porte-parole.
Antonio Guterres, «très inquiet de l'annonce des autorités israéliennes de suspendre les opérations de plusieurs ONG internationales dans les territoires palestiniens occupés», «appelle cette mesure à être annulée», a indiqué Stéphane Dujarric.
Ces organisations internationales «sont indispensables pour le travail humanitaire vital et cette suspension risque de saper les fragiles progrès faits pendant le cessez-le-feu» à Gaza, a-t-il ajouté. «Cette annonce s'ajoute à de précédentes restrictions qui ont déjà ralenti l'entrée cruciale de nourriture, d'équipements médicaux et d'hygiène et d'abris à Gaza. Cette récente décision va encore exacerber la crise humanitaire que subissent les Palestiniens», a-t-il déploré.
Source: AFP
L'ONU dénonce l'interdiction «scandaleuse» d'accès à Gaza pour des ONG par Israël
Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a jugé mercredi «scandaleuse» la menace d'Israël de suspendre les activités de dizaines d'organisations humanitaires à Gaza à partir de janvier, appelant les États à exiger d'urgence d'Israël un changement de cap.
«La suspension par Israël de nombreuses agences humanitaires présentes à Gaza est scandaleuse», a déclaré Volker Turk dans un communiqué, avertissant que «de telles suspensions arbitraires aggravent encore une situation déjà intolérable pour la population de Gaza».