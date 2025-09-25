Trump aurait juré d'empêcher Israël d'annexer la Cisjordanie
Lors d’une rencontre mardi avec des dirigeants arabes et musulmans, Donald Trump aurait assuré qu’il ne permettrait pas au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu d’annexer la Cisjordanie, selon plusieurs sources proches des discussions, citées par le média américain Politico.
Le président américain se serait montré ferme, affirmant que ce territoire, administré par l’Autorité palestinienne, ne pourrait pas être absorbé par Israël.
Malgré cette promesse, aucun cessez-le-feu pour mettre fin à près de deux ans de guerre entre Israël et le Hamas ne semble en vue. L’équipe Trump s'apprêterait toutefois à présenter un document détaillant son plan de sortie de conflit, incluant des propositions sur la gouvernance et la sécurité post-guerre.
Source: Politico
Un frappe israélienne fait 11 morts dans la bande de Gaza
La Défense civile de la bande de Gaza a fait état de 11 morts tôt jeudi dans une frappe israélienne sur une maison abritant des déplacés dans le centre du territoire palestinien.
«Onze personnes ont été tuées et plusieurs sont portées disparues ou sont blessées après une frappe aérienne israélienne sur une maison de la famille Abu Dahrouj qui abritait des personnes déplacées au nord de Al-Zawaida"» dans le centre du territoire, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.
Selon les services d'urgence, «plusieurs enfants» figurent parmi les victimes.
Source: ATS
L'émissaire de Trump s'attend à «une percée» sur le Moyen-Orient
L'émissaire spécial de Donald Trump sur les affaires internationales, Steve Witkoff, a déclaré mercredi qu'il prévoyait «une percée» sur la question de Gaza dans les prochains jours, ajoutant que le président américain avait présenté un plan aux pays de la région.
Steve Witkoff a rapporté que Donald Trump avait partagé ses idées lors d'une réunion avec un groupe de pays arabes et musulmans, qui s'est tenue mardi à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.
«Nous sommes pleins d'espoir, et je dirais même confiants, que dans les jours à venir nous serons en mesure d'annoncer une sorte de percée», a poursuivi Steve Witkoff, qui s'exprimait mercredi à l'occasion d'une autre rencontre publique.
«Nous avons présenté ce que nous appelons le plan Trump en vingt-et-un points pour la paix au Moyen-Orient et à Gaza», a-t-il encore dit. «Je pense qu'il répond aux préoccupations israéliennes ainsi qu'à celles de tous les voisins de la région», a ajouté l'émissaire du président américain.
Source: AFP
La Suisse pas prête à reconnaitre l'Etat de Palestine pour l'instant
Pour le Conseil fédéral, le moment n'est pas encore venu de reconnaître officiellement la Palestine, a déclaré mercredi Ignazio Cassis dans l'émission Forum de la RTS.
Le Conseil fédéral a analysé les avantages et les inconvénients d'une reconnaissance officielle de la Palestine, a expliqué le Tessinois. Il veut maintenir la cohérence de sa ligne, c'est-à-dire qu'il a a priori reconnu la Palestine avec la reconnaissance d'une solution à deux Etats. «La question n'est donc pas si, mais quand», a résumé le ministre des Affaires étrangères.
Le Conseil fédéral estime toutefois qu'il vaut mieux garder ce levier à disposition pour le moment où un plan de paix sera sur la table. Si la Suisse veut «être utile au monde, la meilleure solution est celle que le Conseil fédéral a choisie».
Source: ATS
Un drone tiré du Yémen frappe la ville israélienne d'Eilat, faisant 22 blessés
La cité balnéaire d'Eilat, dans le sud d'Israël, a été touchée mercredi par un drone tiré du Yémen, a annoncé l'armée israélienne. Les secours ont fait état de 22 blessés, dont deux dans un état grave: un homme d'une soixantaine d'années dont des membres ont été touchés par des éclats et un autre d'une trentaine d'années, blessé à la poitrine.
«Le drone est tombé dans le centre de la ville d'Eilat», a indiqué la police dans un communiqué, faisant état de «dégâts matériels» sans plus de précision. C'est la deuxième fois qu'Eilat est touchée par un drone étranger en moins d'une semaine, selon les autorités israéliennes.
Selon la radio-télévision publique, l'avion sans pilote a explosé près d'un hôtel de cette ville située au bord de la Mer Rouge.
Source: AFP
Deux Palestiniens tués par «des colons» en Cisjordanie occupée
Des habitants du village palestinien d'al-Mughayyir ont assisté mercredi aux funérailles de Saïd Mourad Naasan, 20 ans, tué la veille par des tirs de colons israéliens selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. Le corps du jeune homme, recouvert d'un drapeau palestinien, a été porté par des proches au milieu d'une foule de centaines de personnes.
Le ministère palestinien de la Santé a précisé que Mourad Naasan avait été tué «par des tirs de colons» à al-Mughayyir, dans le nord de la Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967. Selon l'armée israélienne, un soldat qui n'était pas en service a ouvert le feu après que des Palestiniens ont lancé des pierres.
«Violente confrontation»
«Nous avons découvert plusieurs colons armés rassemblant du bétail près des habitations du côté est (du village), dans une zone où un parc pour enfants a été construit, ils ont ouvert le feu sur les habitants qui s'y trouvaient», blessant mortellement le jeune homme, a raconté à l'AFP le chef du conseil du village, Amin Abu Aliya.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré qu'un soldat, qui n'était pas en service, avait tiré lors d'un affrontement entre des habitants et des civils israéliens, un terme utilisé par l'armée pour désigner les colons, et précisé que «des impacts ont été signalés».
Elle a fait état d'«une violente confrontation au cours de laquelle une douzaine de Palestiniens ont lancé des pierres sur des civils israéliens dans un pré de la région d'al-Mughayyir».
Source: AFP
L'ONU demande que cessent les «attaques» sur la flottille et exige une enquête
Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé mercredi que cessent les «attaques» sur la flottille en route pour la bande de Gaza, réclamant une enquête «indépendante».
«Une enquête indépendante, impartiale et approfondie doit être menée» et «ces attaques doivent cesser», a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat, Thameen Al-Kheetan, alors que les militants pro-palestiniens de la flottille en route pour la bande de Gaza ont affirmé avoir été visés par des «explosions» et de «multiples drones» au large de la Grèce.
Source: AFP
L'Italie envoie une frégate militaire pour «d'éventuels secours»
Le ministre de la Défense italien Guido Crosetto a annoncé mercredi l'envoi d'une frégate militaire pour «d'éventuelles opérations de secours» à la flottille propalestinienne pour Gaza, qui affirme avoir été attaquée dans la nuit au large de la Grèce.
«Pour garantir l'assistance aux citoyens italiens présents sur la flottille, j'ai autorisé l'intervention immédiate de la frégate Fasan de la marine militaire, qui naviguait au nord de la Crète, et qui se dirige vers la zone», a déclaré Guido Crosetto dans un communiqué.
Condamnation de l'attaque
Une soixantaine d'Italiens, dont quatre parlementaires, se trouvent à bord de la flottille qui comprend une cinquantaine de bateaux transportant des activistes de 45 pays, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg.
La flottille, qui avait déjà affirmé avoir été ciblée par des drones le 9 septembre au large de Tunis, a indiqué avoir été de nouveau ciblée dans la nuit de mardi à mercredi par de multiples drones au large de la Grèce.
Guido Crosetto a exprimé sa «condamnation la plus ferme» face à «cette attaque conduite par des drones d'origine inconnue pour le moment». De son côté, la diplomatie italienne a demandé à Israël d'assurer la sécurité de la flottille, rappelant qu'elle se trouvait dans les eaux internationales.
Source: AFP
La Défense civile de Gaza fait état de 15 morts dans des frappes
La Défense civile de la bande de Gaza a fait état de 15 morts tôt mercredi dans des frappes israéliennes dans plusieurs zones du territoire palestinien. «Quinze tués depuis minuit dans la bande de Gaza», a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.
Selon les services d'urgence de la ville de Gaza, au moins sept personnes ont notamment péri dans trois frappes aériennes contre un entrepôt municipal et des tentes abritant des déplacés dans le marché Firas, dans le centre-ville.
Cinq autres personnes ont été tuées dans deux frappes dans le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, et trois autres dans d'autres frappes à Gaza-ville.
Israël a annoncé la semaine dernière le lancement d'une campagne militaire terrestre et aérienne à Gaza-ville, la plus importante ville du territoire palestinien, pour y anéantir le Hamas, après des semaines de violents bombardements aériens, lesquels se poursuivent.
Source: AFP
Des «explosions» entendues depuis la flottille pour Gaza
Les militants pro-palestiniens de la flottille en route pour la bande de Gaza ont affirmé mardi avoir été visés par des «explosions» et de «multiples drones» au large de la Grèce. «De multiples drones, des objets non identifiés largués, des communications brouillées et des explosions entendues depuis plusieurs bateau», a écrit la Global Sumud Flotilla dans un communiqué. Elle n'a pas fait état de victimes ou de dégâts.
«Nous sommes actuellement témoins directs de ces opérations psychologiques, mais nous ne nous laisserons pas intimider», a-t-elle ajouté. Selon la militante allemande des droits de l'homme Yasemin Acar, cinq bateaux ont été attaqués.
«Nous n'avons pas d'armes. Nous ne représentons une menace pour personne», a-t-elle déclaré dans une vidéo postée sur Instagram, soulignant que la flottille ne transporte «que de l'aide humanitaire». Partie en début de mois de Barcelone, sur la côte nord-est de l'Espagne, la flottille avait déjà dit avoir fait l'objet de deux attaques de drones devant Tunis.
Parmi ses membres figurent des militants pro-palestiniens, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg. Les navires de la flottille ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire et «briser le blocus israélien», après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.
Source: AFP
Trump aurait juré d'empêcher Israël d'annexer la Cisjordanie
Lors d’une rencontre mardi avec des dirigeants arabes et musulmans, Donald Trump aurait assuré qu’il ne permettrait pas au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu d’annexer la Cisjordanie, selon plusieurs sources proches des discussions, citées par le média américain Politico.
Le président américain se serait montré ferme, affirmant que ce territoire, administré par l’Autorité palestinienne, ne pourrait pas être absorbé par Israël.
Malgré cette promesse, aucun cessez-le-feu pour mettre fin à près de deux ans de guerre entre Israël et le Hamas ne semble en vue. L’équipe Trump s'apprêterait toutefois à présenter un document détaillant son plan de sortie de conflit, incluant des propositions sur la gouvernance et la sécurité post-guerre.
Source: Politico
Un frappe israélienne fait 11 morts dans la bande de Gaza
La Défense civile de la bande de Gaza a fait état de 11 morts tôt jeudi dans une frappe israélienne sur une maison abritant des déplacés dans le centre du territoire palestinien.
«Onze personnes ont été tuées et plusieurs sont portées disparues ou sont blessées après une frappe aérienne israélienne sur une maison de la famille Abu Dahrouj qui abritait des personnes déplacées au nord de Al-Zawaida"» dans le centre du territoire, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.
Selon les services d'urgence, «plusieurs enfants» figurent parmi les victimes.
Source: ATS
L'émissaire de Trump s'attend à «une percée» sur le Moyen-Orient
L'émissaire spécial de Donald Trump sur les affaires internationales, Steve Witkoff, a déclaré mercredi qu'il prévoyait «une percée» sur la question de Gaza dans les prochains jours, ajoutant que le président américain avait présenté un plan aux pays de la région.
Steve Witkoff a rapporté que Donald Trump avait partagé ses idées lors d'une réunion avec un groupe de pays arabes et musulmans, qui s'est tenue mardi à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.
«Nous sommes pleins d'espoir, et je dirais même confiants, que dans les jours à venir nous serons en mesure d'annoncer une sorte de percée», a poursuivi Steve Witkoff, qui s'exprimait mercredi à l'occasion d'une autre rencontre publique.
«Nous avons présenté ce que nous appelons le plan Trump en vingt-et-un points pour la paix au Moyen-Orient et à Gaza», a-t-il encore dit. «Je pense qu'il répond aux préoccupations israéliennes ainsi qu'à celles de tous les voisins de la région», a ajouté l'émissaire du président américain.
Source: AFP
La Suisse pas prête à reconnaitre l'Etat de Palestine pour l'instant
Pour le Conseil fédéral, le moment n'est pas encore venu de reconnaître officiellement la Palestine, a déclaré mercredi Ignazio Cassis dans l'émission Forum de la RTS.
Le Conseil fédéral a analysé les avantages et les inconvénients d'une reconnaissance officielle de la Palestine, a expliqué le Tessinois. Il veut maintenir la cohérence de sa ligne, c'est-à-dire qu'il a a priori reconnu la Palestine avec la reconnaissance d'une solution à deux Etats. «La question n'est donc pas si, mais quand», a résumé le ministre des Affaires étrangères.
Le Conseil fédéral estime toutefois qu'il vaut mieux garder ce levier à disposition pour le moment où un plan de paix sera sur la table. Si la Suisse veut «être utile au monde, la meilleure solution est celle que le Conseil fédéral a choisie».
Source: ATS
Un drone tiré du Yémen frappe la ville israélienne d'Eilat, faisant 22 blessés
La cité balnéaire d'Eilat, dans le sud d'Israël, a été touchée mercredi par un drone tiré du Yémen, a annoncé l'armée israélienne. Les secours ont fait état de 22 blessés, dont deux dans un état grave: un homme d'une soixantaine d'années dont des membres ont été touchés par des éclats et un autre d'une trentaine d'années, blessé à la poitrine.
«Le drone est tombé dans le centre de la ville d'Eilat», a indiqué la police dans un communiqué, faisant état de «dégâts matériels» sans plus de précision. C'est la deuxième fois qu'Eilat est touchée par un drone étranger en moins d'une semaine, selon les autorités israéliennes.
Selon la radio-télévision publique, l'avion sans pilote a explosé près d'un hôtel de cette ville située au bord de la Mer Rouge.
Source: AFP
Deux Palestiniens tués par «des colons» en Cisjordanie occupée
Des habitants du village palestinien d'al-Mughayyir ont assisté mercredi aux funérailles de Saïd Mourad Naasan, 20 ans, tué la veille par des tirs de colons israéliens selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. Le corps du jeune homme, recouvert d'un drapeau palestinien, a été porté par des proches au milieu d'une foule de centaines de personnes.
Le ministère palestinien de la Santé a précisé que Mourad Naasan avait été tué «par des tirs de colons» à al-Mughayyir, dans le nord de la Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967. Selon l'armée israélienne, un soldat qui n'était pas en service a ouvert le feu après que des Palestiniens ont lancé des pierres.
«Violente confrontation»
«Nous avons découvert plusieurs colons armés rassemblant du bétail près des habitations du côté est (du village), dans une zone où un parc pour enfants a été construit, ils ont ouvert le feu sur les habitants qui s'y trouvaient», blessant mortellement le jeune homme, a raconté à l'AFP le chef du conseil du village, Amin Abu Aliya.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré qu'un soldat, qui n'était pas en service, avait tiré lors d'un affrontement entre des habitants et des civils israéliens, un terme utilisé par l'armée pour désigner les colons, et précisé que «des impacts ont été signalés».
Elle a fait état d'«une violente confrontation au cours de laquelle une douzaine de Palestiniens ont lancé des pierres sur des civils israéliens dans un pré de la région d'al-Mughayyir».
Source: AFP
L'ONU demande que cessent les «attaques» sur la flottille et exige une enquête
Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé mercredi que cessent les «attaques» sur la flottille en route pour la bande de Gaza, réclamant une enquête «indépendante».
«Une enquête indépendante, impartiale et approfondie doit être menée» et «ces attaques doivent cesser», a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat, Thameen Al-Kheetan, alors que les militants pro-palestiniens de la flottille en route pour la bande de Gaza ont affirmé avoir été visés par des «explosions» et de «multiples drones» au large de la Grèce.
Source: AFP
L'Italie envoie une frégate militaire pour «d'éventuels secours»
Le ministre de la Défense italien Guido Crosetto a annoncé mercredi l'envoi d'une frégate militaire pour «d'éventuelles opérations de secours» à la flottille propalestinienne pour Gaza, qui affirme avoir été attaquée dans la nuit au large de la Grèce.
«Pour garantir l'assistance aux citoyens italiens présents sur la flottille, j'ai autorisé l'intervention immédiate de la frégate Fasan de la marine militaire, qui naviguait au nord de la Crète, et qui se dirige vers la zone», a déclaré Guido Crosetto dans un communiqué.
Condamnation de l'attaque
Une soixantaine d'Italiens, dont quatre parlementaires, se trouvent à bord de la flottille qui comprend une cinquantaine de bateaux transportant des activistes de 45 pays, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg.
La flottille, qui avait déjà affirmé avoir été ciblée par des drones le 9 septembre au large de Tunis, a indiqué avoir été de nouveau ciblée dans la nuit de mardi à mercredi par de multiples drones au large de la Grèce.
Guido Crosetto a exprimé sa «condamnation la plus ferme» face à «cette attaque conduite par des drones d'origine inconnue pour le moment». De son côté, la diplomatie italienne a demandé à Israël d'assurer la sécurité de la flottille, rappelant qu'elle se trouvait dans les eaux internationales.
Source: AFP
La Défense civile de Gaza fait état de 15 morts dans des frappes
La Défense civile de la bande de Gaza a fait état de 15 morts tôt mercredi dans des frappes israéliennes dans plusieurs zones du territoire palestinien. «Quinze tués depuis minuit dans la bande de Gaza», a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.
Selon les services d'urgence de la ville de Gaza, au moins sept personnes ont notamment péri dans trois frappes aériennes contre un entrepôt municipal et des tentes abritant des déplacés dans le marché Firas, dans le centre-ville.
Cinq autres personnes ont été tuées dans deux frappes dans le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, et trois autres dans d'autres frappes à Gaza-ville.
Israël a annoncé la semaine dernière le lancement d'une campagne militaire terrestre et aérienne à Gaza-ville, la plus importante ville du territoire palestinien, pour y anéantir le Hamas, après des semaines de violents bombardements aériens, lesquels se poursuivent.
Source: AFP
Des «explosions» entendues depuis la flottille pour Gaza
Les militants pro-palestiniens de la flottille en route pour la bande de Gaza ont affirmé mardi avoir été visés par des «explosions» et de «multiples drones» au large de la Grèce. «De multiples drones, des objets non identifiés largués, des communications brouillées et des explosions entendues depuis plusieurs bateau», a écrit la Global Sumud Flotilla dans un communiqué. Elle n'a pas fait état de victimes ou de dégâts.
«Nous sommes actuellement témoins directs de ces opérations psychologiques, mais nous ne nous laisserons pas intimider», a-t-elle ajouté. Selon la militante allemande des droits de l'homme Yasemin Acar, cinq bateaux ont été attaqués.
«Nous n'avons pas d'armes. Nous ne représentons une menace pour personne», a-t-elle déclaré dans une vidéo postée sur Instagram, soulignant que la flottille ne transporte «que de l'aide humanitaire». Partie en début de mois de Barcelone, sur la côte nord-est de l'Espagne, la flottille avait déjà dit avoir fait l'objet de deux attaques de drones devant Tunis.
Parmi ses membres figurent des militants pro-palestiniens, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg. Les navires de la flottille ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire et «briser le blocus israélien», après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.
Source: AFP