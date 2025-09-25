Trump aurait juré d'empêcher Israël d'annexer la Cisjordanie

Deux Palestiniens tués par «des colons» en Cisjordanie occupée

Des habitants du village palestinien d'al-Mughayyir ont assisté mercredi aux funérailles de Saïd Mourad Naasan, 20 ans, tué la veille par des tirs de colons israéliens selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. Le corps du jeune homme, recouvert d'un drapeau palestinien, a été porté par des proches au milieu d'une foule de centaines de personnes.

Le ministère palestinien de la Santé a précisé que Mourad Naasan avait été tué «par des tirs de colons» à al-Mughayyir, dans le nord de la Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967. Selon l'armée israélienne, un soldat qui n'était pas en service a ouvert le feu après que des Palestiniens ont lancé des pierres.

«Violente confrontation»

«Nous avons découvert plusieurs colons armés rassemblant du bétail près des habitations du côté est (du village), dans une zone où un parc pour enfants a été construit, ils ont ouvert le feu sur les habitants qui s'y trouvaient», blessant mortellement le jeune homme, a raconté à l'AFP le chef du conseil du village, Amin Abu Aliya.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré qu'un soldat, qui n'était pas en service, avait tiré lors d'un affrontement entre des habitants et des civils israéliens, un terme utilisé par l'armée pour désigner les colons, et précisé que «des impacts ont été signalés».

Elle a fait état d'«une violente confrontation au cours de laquelle une douzaine de Palestiniens ont lancé des pierres sur des civils israéliens dans un pré de la région d'al-Mughayyir».

Source: AFP