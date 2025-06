Mohamed Sabry Soliman, accusé d'un crime haineux, comparaîtra jeudi devant un tribunal. Le gouvernement américain souligne son statut d'immigré illégal et promet des mesures sévères contre les terroristes et leurs sympathisants.

La famille de l'assaillant présumé de l'attaque sur une manifestation au Colorado va être expulsée du pays. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

AFP Agence France-Presse

La famille de l'auteur présumé de l'attaque contre un rassemblement pour la libération des otages israéliens à Gaza, qui a fait douze blessés dimanche dans le Colorado (ouest), a été arrêtée mardi par la police de l'immigration, a fait savoir le gouvernement américain.

«Nous enquêtons pour savoir ce que sa famille savait de cette attaque ignoble et s'ils y ont participé», a dit Kristi Noem, la ministre de la Sécurité intérieure, précisant que ces interpellations avaient visé la femme et les enfants de Mohamed Sabry Soliman. Le suspect de 45 ans doit comparaître jeudi devant un tribunal du Colorado pour se voir formellement signifier plusieurs chefs d'inculpation, dont celui de «crime motivé par la haine».

Femme et enfants expulsés du pays

«Six billets aller-simple pour la femme et les cinq enfants de Mohamed. Le dernier appel avant l'embarquement ne va pas tarder», a écrit mardi la Maison Blanche sur son compte X. Le statut légal de Mohamed Sabry Soliman est au coeur de la réponse de l'administration Trump à l'attaque survenue dimanche dans la ville de Boulder.

L'administration a affirmé qu'il était sur le territoire américain de manière «illégale», son visa touriste ayant expiré. Elle a toutefois reconnu que l'auteur présumé de l'attaque de dimanche avait demandé l'asile et qu'il avait obtenu un permis de travail. Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a assuré lundi que son ministère allait «réprimer» les «terroristes» présents aux Etats-Unis. «Tous les terroristes, les membres de leur famille et les sympathisants terroristes ici avec un visa doivent savoir que sous l'administration Trump, nous vous trouverons, révoquerons votre visa et vous expulserons», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

«Crime motivé par la haine»

Mohamed Sabry Soliman est accusé d'avoir lancé des engins incendiaires sur les participants d'une marche hebdomadaire en soutien aux otages israéliens retenus par le mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Il a crié «Palestine libre!» lors de son acte.

Aux Etats-Unis, le «crime motivé par la haine» désigne un acte visant une personne en raison de certaines caractéristiques de son identité, comme les origines ethniques, la religion, la nationalité ou encore l'orientation sexuelle. Ce type de crime lié à une discrimination constitue une infraction fédérale avec circonstances aggravantes impliquant des peines plus sévères.