Ses proches confirment
Le maître du cinéma hongrois Bela Tarr est décédé à 70 ans

Le célèbre réalisateur hongrois Bela Tarr, auteur de l'œuvre culte «Satantango», est décédé mardi à 70 ans. Sa famille a confirmé sa disparition à l'agence de presse MTI.
Béla Tarr lors de la 36e cérémonie des Prix du cinéma européen à l'Arena Berlin, le 9 décembre 2023.
Le réalisateur hongrois Bela Tarr est décédé mardi à l'âge de 70 ans, a annoncé le réalisateur Bence Fliegauf à l'agence de presse nationale MTI au nom de la famille Tarr.

Le maître du cinéma hongrois, mort à la suite d'une longue maladie, est connu pour son oeuvre souvent sombre, dont «Satantango» (1994), une fresque de sept heures sur l'effondrement du communisme en Europe de l'Est et son déclin matériel et spirituel, adapté du roman du lauréat du prix Nobel de littérature Laszlo Krasznahorkai, son collaborateur régulier.

