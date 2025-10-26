DE
FR

Chute d'un pont
Au moins neuf morts, 29 blessés dans un accident de car en Argentine

Dans la province de Misiones, un autocar transportant une cinquantaine de passagers a chuté d'un pont suite à une collision. L'accident, survenu près d'Obera, a causé au moins neuf décès et 29 blessés selon les autorités.
Publié: il y a 23 minutes
Partager
Écouter
Post carré.png
AFP Agence France-Presse
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Au moins neuf personnes ont été tuées et 29 blessées dimanche, dans la province argentine de Misiones (nord-est) lorsqu'un autocar a chuté de quelques mètres depuis un pont à la suite d'une collision, selon un bilan provisoire des autorités.

L'accident s'est produit vers 04H30 dimanche, lorsque le car à deux étages, qui transportait une cinquantaine de passagers, est entré en collision avec une voiture venant en sens opposé, près de la ville d'Obera (1.000 km de Buenos Aires), a indiqué la police provinciale. Sous le choc, l'autocar a fait une embardée, enfoncé le parapet du pont, pour s'écraser en contrebas, gisant en partie dans le lit d'une rivière. Le bilan s'est peu à peu élevé au fil de la matinée de dimanche, et le ministre provincial de l'Interieur Marcelo Perez a confimé à l'AFP en milieu de journée le chiffre provisoire de neuf tués.

Plus d'une centaine de pompiers et secouristes ont été déployés dès l'aube dimanche pour secourir les blessés, passant notamment plusieurs heures à dégager des passagers qui étaient restés prisonniers du car. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus