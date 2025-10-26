Dans la province de Misiones, un autocar transportant une cinquantaine de passagers a chuté d'un pont suite à une collision. L'accident, survenu près d'Obera, a causé au moins neuf décès et 29 blessés selon les autorités.

Au moins neuf morts, 29 blessés dans un accident de car en Argentine

AFP Agence France-Presse

Au moins neuf personnes ont été tuées et 29 blessées dimanche, dans la province argentine de Misiones (nord-est) lorsqu'un autocar a chuté de quelques mètres depuis un pont à la suite d'une collision, selon un bilan provisoire des autorités.

L'accident s'est produit vers 04H30 dimanche, lorsque le car à deux étages, qui transportait une cinquantaine de passagers, est entré en collision avec une voiture venant en sens opposé, près de la ville d'Obera (1.000 km de Buenos Aires), a indiqué la police provinciale. Sous le choc, l'autocar a fait une embardée, enfoncé le parapet du pont, pour s'écraser en contrebas, gisant en partie dans le lit d'une rivière. Le bilan s'est peu à peu élevé au fil de la matinée de dimanche, et le ministre provincial de l'Interieur Marcelo Perez a confimé à l'AFP en milieu de journée le chiffre provisoire de neuf tués.

Plus d'une centaine de pompiers et secouristes ont été déployés dès l'aube dimanche pour secourir les blessés, passant notamment plusieurs heures à dégager des passagers qui étaient restés prisonniers du car.