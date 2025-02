1/5 Pendant plus d'un an, Terri Estepp a soutenu sa fille Samantha, à qui l'on a diagnostiqué un cancer du sein en avril 2023. Photo: WLTX

Sandra Marschner

«J'étais complètement sous le choc. Je n'étais pas préparée à une telle chose», a déclaré Terri Estepp, à la chaîne WZZM-TV. Cette banquière américaine a été licenciée alors qu'elle s'occupait de sa fille, atteinte d'un cancer. Avant ça, elle avait travaillé pendant près de 30 ans pour la Huntington Bank, dans la ville de Détroit. Lorsque sa fille Samantha a été diagnostiquée d'un cancer du sein en avril 2023, cette femme de 51 ans a utilisé ses jours de vacances et ses congés payés pour soutenir son enfant durant son traitement.

Une année s'est écoulée et l'état de sa fille s'est gravement détérioré, conduisant Terri Estepp à s'occuper d'elle encore plus intensément. Comme elle avait déjà utilisé la plupart de ses jours de vacances, l'employée a invoqué une loi sur les congés pour soins aux membres de la famille (Family Medical Leave Act (FMLA)). Selon le site web du ministère américain du travail, cette loi autorise bien les employés à prendre «jusqu'à 12 semaines de vacances par an, non payées et protégées par le poste de travail».

Dix jours plus tard, sa fille est décédée

Sur recommandation de son ancien patron, Terri Estepp a donc décidé d'utiliser cette loi. Elle a d'abord pris quatre de ces douze semaines pour être auprès de sa fille. Fin avril 2024, elle est retournée au travail et a demandé une nouvelle prolongation dans le cadre de cette loi, car l'état de sa fille s'aggravait de jour en jour. Terri Estepp a été licenciée le jour même.

Dix jours plus tard seulement, le coeur de sa fille Samantha s'est arrêté à l'âge de 31 ans. Comble de l'horreur, la jeune femme se serait reprochée d'être la cause du licenciement de sa mère.

Mais Terri Estepp ne veut pas accepter docilement d'avoir été licenciée dans une période aussi difficile. Le 3 février 2025, elle a déposé une plainte contre son ancien employeur. Comme l'indiquent plusieurs documents judiciaires, l'ancienne employée de banque n'aurait «jamais été informée d'une base spécifique pour un licenciement». A cela s'ajoute le fait qu'au cours des presque trois décennies précédentes, elle avait «toujours reçu d'excellentes évaluations et d'innombrables distinctions».

L'employeur nie le lien

Selon une déclaration de la Huntington Bank à la chaîne locale WDIV-TV, celle-ci exprime tout d'abord ses condoléances pour le décès de la fille de Terri Estepp. Ensuite, la banque déclare: «Bien que la Huntington Bank ne s'exprime pas sur les litiges en cours, nous nous engageons à respecter toutes les lois sur le travail, y compris le Family and Medical Leave Act. Nous avons agi de manière appropriée dans cette affaire.» Il est en outre précisé que «le départ de Terri Estepp n'avait aucun lien avec congé de la FMLA.

« Je veux que les gens sachent ce que cette banque a fait Terri Estepp »

Dans sa plainte, la femme demande des dommages et intérêts économiques et forfaitaires, le remboursement des frais d'avocat, des intérêts et d'autres frais, ainsi que «toute mesure jugée juste et appropriée». «Je veux que les gens sachent ce que cette banque a fait, pour qu'ils ne puissent pas faire ça à quelqu'un d'autre.»