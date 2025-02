L'acteur américain Gene Hackman et sa femme retrouvés morts

1/2 Gene Hackman a été retrouvé sans vie dans sa maison de Santa Fe, a confirmé le shérif local. Photo: imago images/Mary Evans

Laszlo Schneider

L’acteur américain Gene Hackman, double lauréat des Oscars, et son épouse Betsy Arakawa ont été retrouvés sans vie mercredi après-midi dans leur maison de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Le shérif du comté, Adan Mendoza, a confirmé leur décès ainsi que celui de leur chien, précisant qu’aucun signe de crime n’avait été relevé à ce stade. La cause et l’heure exacte des décès n’ont pas été communiquées.

Une figure incontournable d'Hollywood

Né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, en Californie, Gene Hackman était une légende du cinéma américain. Il avait remporté deux Oscars: en 1972 pour son rôle principal dans French Connection et en 1993 pour son second rôle dans Impitoyable de Clint Eastwood. Il était également célèbre pour avoir incarné Lex Luthor dans les Superman des années 1970 et 1980, ainsi que pour ses performances marquantes dans Mississippi Burning et Les Incorruptibles.

Installé à Santa Fe depuis les années 1980, Gene Hackman avait épousé Betsy Arakawa, pianiste classique, en 1991. Il s’était retiré du cinéma en 2004 pour se consacrer à l’écriture. L’annonce de son décès a suscité une vive émotion dans le monde du cinéma et bien au-delà.