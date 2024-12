1/4 A Majorque, une femme de 80 ans a été déclarée morte par erreur. (Image symbolique) Photo: Shutterstock

Christina Benz

Cela ressemble à une scène de film d'horreur, mais c'est réellement arrivé à Majorque. Une femme de 80 ans a été déclarée morte alors qu'elle était en fait toujours vivante. C'est à la morgue que le personnel s'est rendu compte de l'erreur. Mais malheureusement, cette affaire n'a pas connu de happy end.

Vendredi matin, les médecins de l'hôpital Juan March de Bunyola, ont constaté le décès d'une personne âgée, rapporte la presse locale. Cette dernière ne réagissait à aucun stimulus. Sa famille a également été informée.

Les proches endeuillés de l'octogénaire ont demandé à ce que la défunte soit transportée à la morgue de Palma, située à proximité, afin que son corps puisse y être préparé pour la veillée funèbre. Mais c'est alors qu'un événement inattendu a pris les employés de l'entreprise de pompes funèbres par surprise: le doigt de la femme a bougé.

«C'est la première fois que cela arrive»

Les services de secours ont immédiatement été alertés et ont confirmé que la femme était bel et bien vivante. Cette dernière, déclarée morte à tort, a été immédiatement ramenée à l'hôpital. Mais malgré tous les efforts du personnel médical, elle est finalement décédée quelques jours plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche.

L'affaire a suscité l'émoi sur l'île espagnole et l'hôpital, sous pression, a dû s'expliquer. La direction a affirmé que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour constater le décès. De son côté, le personnel médical est lui aussi sous le choc. «En 80 ans d'histoire de l'hôpital, une telle chose n'est jamais arrivée», explique un porte-parole. Afin d'éviter de telles erreurs à l'avenir, le protocole va être révisé et adapté.

Pas un cas isolé

Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce n'est pas la première fois qu'une dame âgée est déclarée morte à tort. En juin, une septuagénaire a été déclarée morte dans un hospice de l'État américain du Nebraska. Heureusement, l'employé des pompes funèbres a remarqué à temps que la femme respirait encore.

De manière plus anecdotique, en Suisse, un Argovien de 99 ans a également été déclaré mort par erreur, cette fois-ci par les médias. En guise de geste affectueux pour le 99e anniversaire du retraité, un ami a envoyé un texte au journal local, dans lequel il était question de l'engagement et de la vie de l'homme. Ce chant de louanges a été interprété par la rédaction comme un chant d'adieu. C'est ainsi que le jour de son anniversaire, le journal l'a déclaré mort.