Un adolescent est condamné à vie pour le meurtre d'un écolier en Chine. L'affaire, impliquant trois mineurs de moins de 14 ans, a horrifié le pays. Le verdict relance le débat sur la criminalité juvénile et l'âge de la responsabilité pénale.

AFP

La Chine a condamné lundi un adolescent à la prison à vie pour le meurtre de son camarade de classe, une affaire qui a choqué le pays et ouvert le débat sur la délinquance juvénile.

Trois suspects, tous âgés de moins de 14 ans au moment des faits, ont été accusés en avril d'avoir harcelé sur une longue période leur camarade, un garçon de 13 ans nommé Wang, avant de le tuer avec une pelle et d'enterrer son corps dans une serre à légumes abandonnée. Les détails sordides du crime, et notamment son organisation méthodique par les adolescents, a suscité l'émoi et ouvert le débat sur la réponse judiciaire à la criminalité juvénile.

Un des adolescents, nommé Zhang, a été reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à la prison à vie, a indiqué lundi un tribunal de la province du Hebei, dans le nord de la Chine. Son complice, nommé Li, a été condamné à 12 ans de prison.

Le troisième adolescent n'a pas été reconnu coupable pénalement, en raison d'une implication jugée limitée, mais s'acquittera d'une peine d'éducation correctionnelle.

Meurtre passible de peine de mort

En 2021, la Chine a autorisé l'abaissement de l'âge de la responsabilité pénale de 14 à 12 ans pour les « cas spéciaux», tels que des meurtres réalisés par des moyens «extrêmement cruels». Ce dossier fait partie des premiers cas dans lesquels le tribunal a effectivement abaissé ce plancher.

Le tribunal a précisé dans son verdict que la méthode du meurtre était «particulièrement cruelle», et «les circonstances particulièrement odieuses». Selon la loi chinoise, le meurtre est passible d'emprisonnement ou de la peine de mort.

l'ONG Amnesty International estime «certain» que la Chine est le pays qui exécute le plus de condamnés chaque année, devant l'Iran et l'Arabie Saoudite.