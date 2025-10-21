Trump met déjà en doute sa visite en Chine

Le président américain Donald Trump s'attend à conclure un «bon» accord commercial avec la Chine lors du sommet de l'APEC en Corée du Sud. Cependant, il avertit que sa rencontre prévue avec Xi Jinping pourrait ne pas avoir lieu.

Donald Trump met déjà en doute sa potentielle rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Photo: AP

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a affirmé mardi s'attendre à conclure un «bon» accord commercial avec Pékin lors d'un sommet des pays de l'Asie-Pacifique la semaine prochaine. Il a toutefois averti que la rencontre prévue avec son homologue chinois Xi Jinping pourrait ne pas se produire.

Le président américain de 79 ans a changé d'avis à plusieurs reprises sur la tenue de cette rencontre prévue en marge du sommet de l'APEC, le Forum pour la coopération économique en Asie-Pacifique. Celui-ci se tiendra en Corée du Sud du 31 octobre au 1er novembre.

«On aura un accord juste, et je pense que ce sera une rencontre très réussie. C'est certain que beaucoup de gens l'attendent», a déclaré Donald Trump devant un parterre de sénateurs républicains à la Maison Blanche. Mais il a ensuite ajouté: «Peut-être que ça ne va pas se produire. Des choses peuvent arriver où, par exemple, quelqu'un va dire 'je ne veux pas qu'on se voie, c'est trop agressif', mais ce n'est vraiment pas agressif.»

Ton adouci

Le milliardaire américain avait annoncé le 19 septembre qu'il rencontrerait Xi Jinping en Corée du Sud, pour ce qui doit être leur première rencontre depuis son retour à la Maison Blanche. Il avait également évoqué un déplacement en Chine en début d'année prochaine.

Mais le 10 octobre, il a menacé d'annuler les discussions avec son homologue chinois et d'appliquer des droits de douane massifs sur la Chine après qu'elle eut imposé des restrictions sur les terres rares. Dans ses dernières déclarations, Donald Trump semble avoir adouci le ton une nouvelle fois et a notamment affirmé mardi que la rencontre aurait lieu et que sa visite en Chine «assez rapidement en début d'année prochaine» était «en quelque sorte fixée».

Xi Jinping n'est pas le seul dirigeant avec lequel Donald Trump a récemment soufflé le chaud et le froid. Jeudi, il avait déclaré qu'il rencontrerait le président russe Vladimir Poutine en Hongrie sous deux semaines pour discuter d'une issue à la guerre en Ukraine. Mais la Maison Blanche a déclaré mardi qu'aucune rencontre n'était prévue dans un «avenir proche».