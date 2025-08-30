Le Premier ministre slovaque va rencontrer Vladimir Poutine

Un homme arrêté après le meurtre de l'ex-président du Parlement ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi l'arrestation de l'auteur présumé de l'assassinat de l'ex-président du Parlement Andriï Paroubiy, survenu samedi à Lviv, dans l'ouest du pays.

Le suspect a été interpellé dans la région de Khmelnytsky, entre Lviv et Kiev, à l'issue d'une opération qui a mobilisé «des dizaines» de membres des forces de sécurité, a précisé le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko.

Photo: keystone-sda.ch

Ce responsable a souligné que l'assassinat avait été «minutieusement péparé» et indiqué que davantage de détails seraient livrés par la police ultérieurement. Zelensky a assuré sur les réseaux sociaux que les investigations se poursuivaient et a remercié les enquêteurs pour leur «travail rapide et coordonné».

Lire l'article complet

Source: AFP