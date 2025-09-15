La Chine a vu sa production industrielle et ses ventes au détail ralentir nettement en août, bien en deçà des prévisions. Entre crise immobilière, chômage des jeunes et tensions commerciales avec Washington, la croissance de la deuxième économie mondiale reste fragile.

Le croissance de la production industrielle chinoise a du plomb dans l'aile

La croissance de la production industrielle chinoise déçoit au troisième trimestre. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La croissance de la production industrielle et celle des ventes au détail en Chine ont ralenti en août davantage qu'attendu, symptômes des difficultés persistantes de la deuxième économie mondiale, indiquent des données officielles publiées lundi. La crise prolongée du secteur immobilier, le ralentissement économique depuis la pandémie de Covid-19 et un taux de chômage élevé chez les jeunes pèsent depuis plusieurs années sur le moral des consommateurs et sur la consommation.

Dans ce contexte, la production industrielle a connu en août son taux de croissance le plus bas depuis un an, avec une progression de 5,2% en glissement annuel, selon le Bureau national des statistiques (BNS). C'est bien inférieur à la prévision moyenne d'un panel d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg (+5,6%). La production industrielle n'avait plus connu un niveau aussi bas depuis août 2024 (+4,5%).

Ventes de détail à la peine

Les ventes de détail, principal indicateur de la consommation, ont de leur côté encore ralenti le mois dernier, avec une progression de 3,4% seulement sur un an, selon le BNS. Il s'agit de leur rythme le plus faible depuis neuf mois, très inférieur lui aussi aux prévisions des économistes interrogés par Bloomberg (+3,8%). Le taux de chômage s'élevait à 5,3% en août, en hausse de 0,1 point par rapport à juillet, indique le BNS.

Le gouvernement chinois s'est fixé un objectif ambitieux «d'environ 5%» de croissance pour cette année, mais celui-ci est compliqué par la consommation des ménages, relativement faible, et l'offensive commerciale lancée par le président américain Donald Trump. La Chine et les Etats-Unis ont entamé dimanche des discussions commerciales à Madrid pour tenter de trouver des accords sur leurs différends.



