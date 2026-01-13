DE
FR

Alertes d'urgence
«Etes-vous mort?»: cette étrange appli chinoise fait le buzz chez les jeunes

Une nouvelle application au nom morbide est devenue virale chez les jeunes Chinois, puis autour du monde. Elle permet de vérifier si ses utilisateurs sont toujours vivants.
Publié: il y a 33 minutes
1/2
Une nouvelle application permet aux personnes qui vivent seules de vérifier qu'elles soient vivantes.
Photo: Shutterstock
Léa Perrin
Léa PerrinJournaliste Blick

Une application au nom pour le moins déroutant a récemment fait son apparition en Chine. Intitulée «Are you dead?» («Etes-vous mort?»), elle repose sur un concept aussi simple qu'inquiétant: vérifier que ses utilisateurs sont toujours en vie. En quelques semaines, l’application est devenue virale en Chine comme à l'étranger, révèle la BBC lundi 12 janvier. 

Son fonctionnement est on ne peut plus basique. Après le téléchargement, l’utilisateur doit se connecter tous les deux jours et appuyer sur un gros bouton pour confirmer qu'il est vivant. En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’application alerte automatiquement la personne de contact d’urgence désignée, l’informant que l’utilisateur pourrait être en danger.

Un essor faramineux

Lancée timidement en mai dernier, l'application a connu un essor fulgurant ces dernières semaines. De nombreux jeunes citadins vivant seuls en Chine l’ont téléchargée en masse, au point de la propulser en tête des applications payantes les plus téléchargées du pays.

A lire aussi
Les jeunes de Crans-Montana confrontés à l'horreur des images du «Constellation»
«Je pleure beaucoup depuis»
Faire face à l'horreur: le regard des jeunes sur les images de Crans-Montana
Meta exhorte l'Australie à revenir sur son interdiction des réseaux
544'000 comptes bloqués
Meta exhorte l'Australie à revenir sur son interdiction des réseaux

Se présentant comme un «compagnon de sécurité», l'application cible avant tout les personnes vivant seules: étudiants éloignés de leur famille, jeunes actifs souvent en déplacement, mais aussi personnes âgées. Elle se veut également un filet de sécurité pour des profils plus vulnérables, comme les personnes souffrant de dépression, en situation de chômage ou d’isolement social.

Buzz à l'international

Selon plusieurs instituts de recherche, la Chine pourrait compter jusqu’à 200 millions de ménages composés d’une seule personne d’ici à 2030, indique le «Global Times», média d'Etat chinois. Une perspective qui alimente les craintes de nombreux utilisateurs: subir un malaise ou un accident à domicile sans que personne ne s’en rende compte, ni ne puisse appeler les secours.

Commercialisée à l’international sous le nom de «Demumu», l'application s'est hissée parmi les applications utilitaires payantes les plus populaires. Elle figure dans les deux premières places aux Etats-Unis, à Singapour et à Hong Kong, et dans le top 4 en Australie et en Espagne. Un succès qui s’expliquerait en grande partie par son adoption par des ressortissants chinois vivant à l’étranger.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus