DE
FR

Trouvaille inédite
Un fossile de mammifère du temps des dinosaures découvert au Chili

Des paléontologues ont découvert en Patagonie le fossile d'un petit mammifère inconnu, le Yeutherium pressor, qui vivait il y a 74 millions d'années. Cette créature de la taille d'une souris coexistait avec les dinosaures et pourrait avoir pondu des œufs.
Publié: il y a 50 minutes
Partager
Écouter
Un fossile de mammifère qui a disparu il y a 66 millions d'années a été découvert en Patagonie.
Photo: AFP
I0K_6tIf_400x400.png
AFP

Des chercheurs ont découvert en Patagonie le fossile d'un petit mammifère de la taille d'une souris qui a côtoyé les dinosaures et était jusqu'alors inconnu de la communauté des paléontologues. L'annonce de cette trouvaille a eu lieu la semaine dernière dans un article publié par la revue scientifique britannique Proceedings of the Royal Society B.

Le Yeutherium pressor pesait entre 30 et 40 grammes et vivait lors du Crétacé supérieur, il y a environ 74 millions d'années. Il s'agit du plus petit mammifère jamais identifié dans cette région sud-américaine.

Fossile de mâchoire

Le fossile consiste en «un petit morceau de mâchoire avec une molaire et la couronne et la racine de deux autres molaires», explique à l'AFP Hans Puschel, à la tête de l'équipe de scientifiques de l'Université du Chili et du Centre de recherche chilien Millennium Nucleus.

Les chercheurs l'ont identifié dans la vallée du Rio de las Chinas, un cours d'eau de la région chilienne de Magallanes (sud), à quelque 3000 kilomètres au sud de Santiago.

Disparu il y a 66 millions d'années

Le Yeutherium pressor était selon ses découvreurs un mammifère capable de pondre des oeufs, à l'instar des ornithorynques d'aujourd'hui et de porter ses petits dans une poche tels des kangourous ou opossums.

La forme de ses dents suggère que son régime était composé d'aliments végétaux relativement durs. Tout comme les dinosaures qui ont vécu à la même époque que lui, ce petit mammifère a disparu à la fin du Crétacé, il y a quelque 66 millions d'années.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la