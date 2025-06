Le procureur général d'Istanbul a ordonné lundi l'arrestation de quatre personnes, dont deux rédacteurs en chef et un dessinateur de l'un des principaux magazines satiriques de Turquie pour avoir publié un dessin du prophète Mahomet, ont rapporté les médias turcs.

Lundi, le procureur général d'Istanbul a ordonné l'arrestation de quatre personnes. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Le procureur général d'Istanbul a demandé lundi l’arrestation de quatre individus, parmi lesquels deux rédacteurs en chef et un dessinateur d’un des principaux magazines satiriques turcs, suite à la publication d’un dessin représentant le prophète Mahomet, selon des médias locaux.

Le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya a annoncé de son côté que la police avait arrêté le dessinateur, en publiant sur X des images de son arrestation dans une cage d'escalier.

«La personne nommée D.P. qui a fait ce dessin ignoble a été attrapée et placée en détention», a-t-il écrit, ajoutant: «Ces individus sans vergogne devront répondre de leurs actes devant la justice».

Une réaction immédiate

Une copie de l'image en noir et blanc publiée sur les réseaux sociaux montre le prophète Mahomet et Moïse se présentant l'un à l'autre et se serrant la main dans le ciel d'une ville sous les bombardements.

«Le bureau du procureur général a lancé une enquête sur la publication d'un dessin dans le numéro du 26 juin 2025 du magazine Leman qui dénigre ouvertement les valeurs religieuses, et des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre des personnes impliquées», a déclaré le bureau du procureur.

Selon les médias, les trois autres personnes visées par les mandats sont deux rédacteurs en chef et le directeur de la rédaction de Leman.

Plusieurs dizaines de manifestants en colère ont attaqué lundi soir un bar souvent fréquenté par les employés du magazine Leman dans le centre d'Istanbul, provoquant des échauffourées avec la police qui tentait de les arrêter, selon un correspondant de l'AFP sur place.