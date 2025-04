Le bilan du séisme dépasse les 3000 morts, selon la junte en Birmanie

Plus de 3000 personnes ont perdu la vie en Birmanie dans le puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé le pays six jours plus tôt, selon un nouveau bilan de la junte établi jeudi.

Photo: keystone-sda.ch

Un porte-parole des militaires au pouvoir a déclaré qu'au moins 3085 décès avaient été confirmés, que 341 personnes étaient toujours portées disparues et que 4715 personnes avaient été blessées.

Zaw Min Tun a précisé que les secouristes et les humanitaires venus porter assistance à la Birmanie venaient de 17 pays, et que près de 1000 tonnes de fournitures et de matériel avaient été acheminées. «Nous poursuivons les opérations de recherche et de sauvetage, et nous tenons à exprimer notre gratitude à la communauté internationale et aux équipes médicales pour leur travail acharné», a-t-il remercié.

Source: AFP