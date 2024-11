1/6 A 22 ans, Tomoaki Hamatsu a été enfermé nu dans un appartement pendant 15 mois. Il n'avait qu'un stylo, des cartes postales et des tas de magazines. Photo: hulu

Christina Benz

Tomoaki Hamatsu, 49 ans aujourd'hui, n'avait que 22 ans lorsqu'il a été enfermé nu dans une pièce pendant 15 mois. La raison? Sa souffrance a amusé des millions de téléspectateurs japonais. Il a été le protagoniste de l'une des premières émissions de téléréalité au monde à la fin des années 90 – et ce, sans le savoir. Le documentaire «Le candidat» raconte son histoire, comme le rapporte «Bild».

Alors que le Japonais voulait percer en tant que comédien, l'émission «Susunu! Denpa Shōnen», connue pour ses défis extrêmes, cherchait des participants. Il s'est rendu à une audition, pensant qu'il s'agissait d'un voyage en auto-stop à travers l'Afrique, mais les choses se sont passées différemment: on l'a emmené dans un appartement, on lui a demandé de se déshabiller et on l'a confronté à un défi pour le moins étrange.

«Je n'arrêtais pas de m'imaginer quitter la pièce tout nu»

Pour être autorisé à quitter la pièce, Tomoaki Hamatsu devait participer sans relâche à des concours figurant dans les magazines qu'on lui donnait pour gagner des prix d'une valeur totale d'un million de yens (environ 11'000 francs à l'époque). Il n'avait à disposition qu'un stylo, des cartes postales vierges, un téléphone et des magazines. Tout ce qu'il gagnait ensuite, il pouvait le garder.

Les conditions étaient impitoyables: il n'avait rien, pas même du papier toilette. Sa seule nourriture était constituée des denrées qu'il gagnait, comme de la nourriture pour chien ou du riz cru. Parallèlement, des prix absurdes lui parvenaient: des pneus de voiture, des tickets de cinéma ou un homard vivant. Il avait froid, envie de partir et mourait presque de faim.

Le plus cruel dans tout cela était que la porte de l'appartement n'était pas fermée à clé. Pendant tout ce temps, c'était sa nudité qui le retenait prisonnier. «Je n'arrêtais pas de m'imaginer quitter la pièce tout nu, mais j'aurais été arrêté par la police et ma famille aurait dû vivre avec les conséquences», raconte l'homme de 49 ans dans le documentaire. Ce qu'il ne soupçonnait pas pendant tout ce calvaire, c'est que sa souffrance avait fait de lui l'un des visages les plus célèbres du Japon.

Les téléspectateurs n'ont pu voir que les scènes «amusantes»

Ce n'est qu'après avoir atteint son but qu'on lui a révélé la vérité. Après 15 mois d'isolement loin du monde extérieur, Tomoaki Hamatsu a été emmené dans une fausse pièce: les quatre murs sont tombés d'un coup et il s'est retrouvé devant un public en liesse – toujours nu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il était célèbre.

«Ce qui était montré à la télévision, c'était environ trois à cinq minutes de ma vie chaque semaine. Et c'était édité pour montrer que je me rapprochais de la victoire», poursuit l'homme de 49 ans. En effet, les téléspectateurs n'ont pu voir que les scènes «amusantes»: Tomoaki Hamatsu en train de danser, faire des grimaces ou lâcher des pets. Au montage, les producteurs ont simplement recouvert ses parties génitales d'une aubergine, d'où son surnom célèbre «Nasubi», qui signifie «aubergine» en japonais.

Plus de vingt ans plus tard, des personnes le reconnaissent toujours dans la rue. Le Japonais raconte à la plateforme en ligne britannique inews: «Encore aujourd'hui, les gens qui me reconnaissent me disent à quel point ils ont trouvé l'émission drôle et si je ne le referais pas.»