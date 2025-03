Le syndrome du «regret de Trump» gagne les Américains

1/5 Avec Trump, Le monde semble au final plus complexe alors qu’il promettait de le simplifier. Photo: keystone-sda.ch

Johannes Hillig

Il espérait que tout irait mieux en votant pour Donald Trump comme nouveau président des Etats-Unis. C'est raté: David Pasquino a perdu son emploi au ministère des Anciens combattants, conséquence directe des promesses de campagne de Trump, qui voulait réduire drastiquement les dépenses des administrations fédérales.

«Je n'avais pas imaginé cela lorsque Trump a déclaré qu'il voulait transformer le gouvernement et le rendre plus efficace», confie David Pasquino au site web américain d'informations économiques «Business Insider». Il continue toutefois de penser que c'est une bonne chose que Trump veuille mettre en œuvre ses promesses électorales et rendre les frontières avec les Etats-Unis plus sûres.

Mais David Pasquino est tout de même déçu. Et il est loin d’être le seul. Beaucoup d’Américains et d’Américaines espéraient une amélioration sensible grâce à lui. Ce changement se fait attendre. Au lieu de cela, d’autres problèmes font la Une des journaux: une épidémie de rougeole dans le sud du pays, des pénuries d’œufs, ou encore la guerre commerciale déclenchée par Trump contre plusieurs pays, notamment le Canada et la Chine.

L'avenir plus sombre que le présent

Le monde semble finalement plus complexe avec Trump, alors qu’il promettait de le simplifier. «De nombreux travailleurs qui ont voté pour Trump ont adopté son attitude combative dans l’espoir de se rebeller contre l’ordre établi et d’améliorer leur avenir, sans imaginer un seul instant que cet avenir pourrait être plus sombre que le présent», écrit le psychiatre Arthur Lazarus dans son analyse de la situation actuelle aux Etats-Unis.

Selon lui, des millions d’Américains regrettent aujourd’hui d’avoir donné leur voix à Trump. Ils souffriraient tous d'un «Trump-Regret-Syndrome» (syndrome du regret de Trump).

Certains électeurs de Trump craignent désormais d'être eux-mêmes expulsés.

L'élément central est le sentiment de réaliser qu'avec Donald Trump comme président des Etats-Unis, les choses seront peut-être même pires, estime le professeur de psychiatrie. Selon lui, de nombreux Américains ont été naïfs et ont cru trop vite en Trump et en ses promesses, tout en ne réfléchissant pas à ce que les changements qu'il a promis pourraient signifier pour eux.

Par exemple, certains réalisent maintenant que sa politique migratoire pourrait aussi les atteindre. Beaucoup craignent d'être expulsés par le gouvernement qu'ils ont eux-mêmes élu. Arthur Lazarus est certain que le syndrome du regret de Trump va continuer à se répandre.