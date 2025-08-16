DE
FR

Causes inconnues
Dix-huit morts dans la chute d'un bus dans un oued à Alger

Un tragique accident de bus à Alger fait 18 morts et 9 blessés. Le véhicule est tombé dans un oued à Mohammadia vendredi après-midi. Les causes de l'accident restent inconnues.
Publié: il y a 34 minutes
Partager
Écouter
Un bus est tombé dans un oued en Algérie, faisant 18 morts.
Photo: Anadolu via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Dix-huit personnes sont mortes et neuf autres ont été blessées lors de la chute vendredi d'un bus dans un oued à Alger, selon la protection civile algérienne. Les services de la protection civile sont intervenus en fin d'après-midi après la chute du bus dans un oued à Mohammadia, à Alger.

Selon un bilan non définitif, «18 personnes sont décédées et neuf autres ont été blessées, dont deux sont dans un état critique», selon cette même source. Les causes de l'accident n'étaient pas connues, vendredi en fin de soirée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus