Dix-huit morts dans la chute d'un bus dans un oued à Alger

Un bus est tombé dans un oued en Algérie, faisant 18 morts.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse
Dix-huit personnes sont mortes et neuf autres ont été blessées lors de la chute vendredi d'un bus dans un oued à Alger, selon la protection civile algérienne. Les services de la protection civile sont intervenus en fin d'après-midi après la chute du bus dans un oued à Mohammadia, à Alger.
Selon un bilan non définitif, «18 personnes sont décédées et neuf autres ont été blessées, dont deux sont dans un état critique», selon cette même source. Les causes de l'accident n'étaient pas connues, vendredi en fin de soirée.
