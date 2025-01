L'icône de la chirurgie esthétique Jocelyne Wildenstein s'est éteinte à Paris. La jetsetteuse de 79 ans, surnommée «la femme chat», laisse derrière elle une vie controversée et 1,1 million d'abonnés Instagram.

Jocelyne Wildenstein à la Gallery Molly Krom, le 8 octobre 2015 à New York. Photo: Grant Lamos IV

AFP Agence France-Presse

Jocelyne Wildenstein, figure de la jet-set surnommée «la femme chat» en raison de ses nombreux recours à la chirurgie esthétique, est décédée mardi à Paris, a indiqué mercredi son compagnon à l'AFP, confirmant une information de la presse people.

«Son compagnon Lloyd Klein a la douleur d'annoncer le décès de Jocelyn Wildensetein à Paris à 79 ans», a-t-il fait savoir mercredi à l'AFP. Une «icône est partie». Elle est décédée d'une embolie pulmonaire dans un palace parisien, a-t-il précisé.

De nombreuses opérations

Suivie par 1,1 million d'abonnés sur Instagram, Jocelyn Wildenstein était connue pour ses nombreuses interventions esthétiques au visage et les légendes entourant sa transformation physique, certains disant qu'elle voulait à tout prix ressembler à un félin ou qu'elle avait dépensé des millions pour y parvenir.

Vivant entre New York et Miami, elle avait donné récemment plusieurs interviews à la télévision en France où elle était revenue sur son divorce ultra-médiatisé et ses opérations. «Mon (ex)mari a pensé que c'était une très bonne publicité à diffuser pendant le divorce», balayait-elle dernièrement dans une émission présentée par Cyril Hanouna.

Née à Lausanne (Suisse) le 7 septembre 1945, Jocelyn Perisset accède au monde de la haute société new-yorkaise en épousant le marchand d'art Alec Wildenstein, dont elle a conservé le patronyme après leur divorce en 1998 et avec qui elle a eu deux enfants.