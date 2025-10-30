DE
Le Venezuela annonce avoir intercepté trois avions utilisés pour le «trafic de drogue»

Nicolás Maduro a annoncé que l’armée vénézuélienne avait intercepté trois avions venus du nord et des Caraïbes, utilisés pour le trafic de drogue. Cette déclaration survient alors que les Etats-Unis intensifient leurs opérations antidrogue près des côtes du Venezuela.
Publié: 01:58 heures
Nicolás Maduro a annoncé que l’armée vénézuélienne avait abattu trois avions de narco-trafiquants venus du nord et des Caraïbes.
Photo: AP
AFP Agence France-Presse

Le président vénézuélien Nicolás Maduro, a annoncé mercredi que l'armée avait intercepté, lors des trois derniers jours, trois avions utilisés pour le trafic de drogue et qui «venaient du nord» et des Caraïbes.

«Avant-hier (...) un avion utilisé pour le trafic de drogue est entré par les Caraïbes. Notre aviation l'a détecté en une seconde», a déclaré Maduro lors d'une cérémonie télévisée. «Aujourd'hui, deux avions utilisés pour le trafic de drogue sont entrés depuis le nord. Et conformément à notre loi, nous avons une loi d'interception (...) Pim, pum, pam!»

Ces annonces surviennent alors que Les Etats-Unis ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes et procèdent à des frappes aériennes contre des bateaux de narco-trafiquants présumés. Washington accuse Nicolás Maduro de faire partie d'un cartel, ce que le président vénézuélien dément vigoureusement, assurant justement lutter contre le narco-trafic. Dans le cadre du déploiement, l'aviation américaine a procédé à plusieurs vols près des côtes vénézuéliennes ces dernières semaines. 

