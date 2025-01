La cheffe de l'opposition vénézuélienne sort de la clandestinité

Leader de l'opposition, Maria Corina Machado est sortie de la clandestinité (Archives). Photo: Ariana Cubillos

«Nous n'avons pas peur!» C'est avec ces mots répétés par la foule que la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado est sortie de la clandestinité pour participer à la manifestation anti-Maduro à Caracas, à la veille l'investiture du président. «Yo juro con Maduro» (Je prête serment avec Maduro) crient quant eux des milliers de partisans du pouvoir qui se rassemblent avant une marche de soutien au président, qui doit prêter serment pour un troisième mandat à l'Assemblée nationale vendredi à midi (17h00 suisses).

Les autorités ont massivement déployé les forces de l'ordre dans le pays, particulièrement dans la capitale Caracas, jurant que l'investiture se passera «dans la paix» et la «normalité». Vêtue de blanc et brandissant un drapeau vénézuélien, Mme Machado, qui vit dans la clandestinité et n'était pas apparue en public depuis le 28 août, est arrivée à bord d'un camion, sous les vivats, dans le quartier commercial et huppé de Chacao. «Tout le Venezuela est dans la rue, Nous n'avons pas peur!», a lancé l'opposante accusée d'être une «criminelle» par Maduro lui-même et qui avait juré de ne vouloir «manquer pour rien au monde ce jour historique».

Les quelques milliers de partisans présents, qui avaient scandé ce slogan pendant la matinée en attendait son arrivée, ont aussitôt repris en choeur. «Je laisserai ma peau sur l'asphalte pour mes enfants, mais cela en vaudra la peine car le Venezuela sera libre! Vive le Venezuela libre!», affirme Rafael Castillo, 70 ans, qui espère déloger Maduro au pouvoir depuis 2013.