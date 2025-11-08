DE
Des vents de 250km/h
Une tornade fait cinq morts et une centaine de blessés au Brésil

Vendredi, une tornade a tué au moins cinq personnes et fait une centaine de blessés au sud du Brésil, dans l’État du Parana. Les vents allant jusqu’à 250 km/h ont ravagé la ville de Rio Bonito do Iguaçu et provoqué une alerte aux tempêtes.
Les vents ont atteint entre 180 et 250km/h (image d'illustration).

Au moins cinq personnes ont été tuées et au moins 130 blessées par une tornade qui a ravagé vendredi une partie d'un village du sud du Brésil, dans l'Etat du Parana, ont indiqué les autorités locales.

«La Défense civile du Parana a le regret d'annoncer que cinq décès ont déjà été confirmés à la suite de la tornade» qui a frappé la municipalité de Rio Bonito do Iguaçu, a indiqué l'organisme dans un communiqué envoyé à l'AFP. «Les premières informations indiquent également qu'il y a 30 blessés graves et modérés, et environ 100 blessés légers», a précisé l'organisme public.

Selon les images diffusées par les médias, le vent a renversé plusieurs voitures et détruit des maisons entières dans la municipalité, à 300 kilomètres environ des célèbres chutes d'Iguaçu.

Les dégâts se sont concentrés dans la ville de Rio Bonito do Iguaçu, qui compte 14'000 habitants, selon le Système de technologie et de surveillance environnementale du Parana. L'organisme a estimé que les vents y avaient atteint entre 180 et 250 km/h. Il y a eu «des chutes d'arbres et même de maisons en dur», a précisé l'organisme.

De son côté, le gouverneur du Parana, Ratinho Junior, a annoncé que «les forces de sécurité (étaient) en alerte, mobilisées et (surveillaient) les villes touchées par les violentes tempêtes», sur X.

L'Institut national de météorologie maintient une alerte «danger de tempête» dans tout le Parana, ainsi que dans les Etats méridionaux de Santa Catarina et Rio Grande do Sul, à la frontière avec l'Argentine et l'Uruguay.

