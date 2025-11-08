Dernière mise à jour: il y a 44 minutes

Vendredi, une tornade a tué au moins six personnes et fait 430 blessés au sud du Brésil, dans l’Etat du Parana. Les vents allant jusqu’à 250 km/h ont ravagé la ville de Rio Bonito do Iguaçu et provoqué une alerte aux tempêtes.

Une tornade fait au moins six morts et 430 blessés au Brésil

Les vents ont atteint entre 180 et 250km/h (image d'illustration).

Au moins six personnes ont été tuées et au moins 430 blessées par une tornade qui a ravagé vendredi une partie d'un village du sud du Brésil, dans l'Etat du Parana, ont indiqué les autorités locales.

«La Défense civile du Parana a le regret d'annoncer que cinq décès ont déjà été confirmés à la suite de la tornade» qui a frappé la municipalité de Rio Bonito do Iguaçu, a indiqué l'organisme dans un communiqué envoyé à l'AFP. «Les premières informations indiquent également qu'il y a 30 blessés graves et modérés, et environ 100 blessés légers», a précisé l'organisme public.

Selon les images diffusées par les médias, le vent a renversé plusieurs voitures et détruit des maisons entières dans la municipalité, à 300 kilomètres environ des célèbres chutes d'Iguaçu.

Des vents de 250km/h

Les dégâts se sont concentrés dans la ville de Rio Bonito do Iguaçu, qui compte 14'000 habitants, selon le Système de technologie et de surveillance environnementale du Parana. L'organisme a estimé que les vents y avaient atteint entre 180 et 250 km/h. Il y a eu «des chutes d'arbres et même de maisons en dur», a précisé l'organisme.

De son côté, le gouverneur du Parana, Ratinho Junior, a annoncé que «les forces de sécurité (étaient) en alerte, mobilisées et (surveillaient) les villes touchées par les violentes tempêtes», sur X.

L'Institut national de météorologie maintient une alerte «danger de tempête» dans tout le Parana, ainsi que dans les Etats méridionaux de Santa Catarina et Rio Grande do Sul, à la frontière avec l'Argentine et l'Uruguay.