Vingt-sept ans d'emprisonnement
Lula censure une loi prévoyant une réduction de peine pour Bolsonaro

Lula, le président brésilien, a censuré une loi du Parlement visant à réduire la peine de Jair Bolsonaro. L'ancien président purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.
Publié: il y a 45 minutes
Lula a empêché la mise en place d'une loi visant à réduire la peine de Bolsonaro.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Le président brésilien Lula a censuré jeudi une loi adoptée par le Parlement prévoyant une forte réduction de la durée de l'incarcération de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Luiz Inacio Lula da Silva a signé l'acte de censure de ce texte lors d'une cérémonie officielle marquant le troisième anniversaire des émeutes du 8 janvier 2023 à Brasilia, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Ce jour-là, des milliers de partisans de Jair Bolsonaro avaient envahi et saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia, une semaine après l'investiture de Lula pour son troisième mandat

