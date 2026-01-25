Malgré des conditions de vie difficiles, les Brésiliens vivent très longtemps. Des chercheurs ont fait une découverte unique liée à leur système immunitaire.

C'est un pays gigantesque, 200 fois plus grand que la Suisse. Et pourtant, le Brésil reste hors radar des gérontologues. Et c'est totalement injustifié!

Une nouvelle étude publiée dans la revue «Genomic Psychiatry» révèle que le Brésil compte un nombre particulièrement élevé de centenaires, malgré des conditions de vie difficiles. «Nombre de participants proviennent de régions défavorisées et n’ont qu’un accès limité aux soins de santé modernes tout au long de leur vie», indique l’étude. Les chercheurs ont été surpris de voir à quel point les personnes interrogées étaient néanmoins en forme physiquement et mentalement. «Elles étaient capables de gérer les tâches quotidiennes de manière autonome.»

Une résistance particulière

Mais pourquoi ces personnes vivent-elles si longtemps? Plus de 160 centenaires ont été examinés et interrogés pour comprendre ce phénomène... Et la réponse se trouve dans le système immunitaire. Celui-ci continue de fonctionner aussi bien que chez des personnes nettement plus jeunes. «Les processus de nettoyage cellulaire restent actifs et efficaces, contribuant ainsi à prévenir l'accumulation de protéines endommagées.»

De plus, les scientifiques ont observé une prolifération anormale de certains lymphocytes T. Il s'agit d'une découverte unique, rarement constatée même chez les jeunes. Par ailleurs, des variants rares de gènes importants liés à l'immunité ont été mis en évidence. Conséquences: les centenaires sont particulièrement résistants aux maladies, comme pour le Covid-19.

L'unique histoire du pays

En effet, trois centenaires ont bien résisté à l'infection, avant même que le vaccin contre le Covid-19 ne soit développé. La raison pour laquelle cette résistance est si prononcée pourrait être liée à la diversité génétique d'un pays marqué par la colonisation et de nombreuses vagues d'immigration. «Une étude récente a identifié plus de 8 millions de variants génomiques jusqu'alors inconnus au sein de la population brésilienne, tous groupes d'âge confondus», indique l'étude.

Bien que les chercheurs ne fournissent pas de recommandations concrètes pour dépasser les 100 ans, Blick propose un bref aperçu des conseils des centenaires.

Du lait avec de l'Ovomaltine

Vincent Dransfield, originaire de Little Falls, dans le New Jersey, a vécu jusqu'à 110 ans. Son secret: du lait mélangé à de l'Ovomaltine. A 15 ans, il travaillait déjà dans une ferme laitière, livrant du lait pendant cinq ans. Parallèlement, il avait la permission de se servir dans la réserve de lait du fermier. Il était convaincu que la poudre donnait du goût et des vitamines au lait.

Pourtant, Vincent Dransfield, né en 1914, était tout sauf un fanatique de la santé. Il a fumé pendant 20 ans et a travaillé dès l'âge de 15 ans jusqu'à la fin de sa vie. Sa devise en matière d'alimentation était simple: «Je mange ce que je veux!» Il mangeait avec plaisir des hamburgers, du chocolat, des pizzas et des pâtes. Il s'accordait aussi une bière de temps en temps, et ne commençait jamais sa journée sans café. Il est décédé en juin dernier.

Pas de mari, pas de stress

Jennie Libertini, originaire du Maryland aux Etats-Unis, est toujours en pleine forme du haut de ses 110 ans. Née en 1915 de parents siciliens immigrés, elle vit seule depuis longtemps. Selon son amie et colocataire Peggy Bocklage, c'est le secret de sa longévité. «Elle est célibataire et divorcée depuis une trentaine d'années, donc pas de stress», a-t-elle confié à CBS News.

Ne pas se disputer

Ne jamais se disputer, mais faire ce que son cœur désire: c'est ainsi que la Britannique Ethel Caterham, âgée de 115 ans, résume la recette de sa longue vie.

La doyenne de l'humanité depuis la mi-mai est née dans un village du Hampshire, en Angleterre, le 21 août 1909, jour où le Français Louis Blériot est devenu le premier homme à traverser la Manche en avion. Selon la base de données britannique «Oldest in Britain», Ethel Caterham est la dernière sujette vivante du roi Edouard VII, décédé en 1910.

Lorsqu'on lui a demandé, à l'occasion de son anniversaire, quelle était la recette de sa longévité, elle a répondu: «Ne jamais se disputer avec personne! J'écoute ce qu'ils ont à dire et ensuite je fais ce que je veux.»