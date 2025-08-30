DE
Jair Bolsonaro au plus mal
«Le vieil homme est amaigri et ne veut pas manger»

L'ancien président brésilien souffre de problèmes de santé à l'approche de son procès. Son fils Carlos rapporte qu'il refuse de manger et continue d'avoir des vomissements. Le procès pour tentative de coup d'État débutera prochainement.
Publié: 08:24 heures
Jair Bolsonaro est assigné à résidence depuis près d'un mois.
Photo: AFP

Jair Bolsonaro n'a pas envie de manger et continue de souffrir de vomissements, a déclaré vendredi son fils Carlos Bolsonaro. Le procès de l'ancien président brésilien débutera dans quelques jours. «Le vieil homme est amaigri, il ne veut pas manger et continue de souffrir d'interminables crises de hoquets et de vomissements. Ça fait très mal de voir tout cela», a déclaré sur X le deuxième des cinq enfants de l'ancien chef de l'Etat (2019-2022) conservateur.

L'ancien président brésilien d'extrême droite, âgé de 70 ans, devrait connaître son sort dans son procès pour tentative de coup d'Etat à l'issue de cinq journées d'audience entre les 2 et 12 septembre. Il risque environ 40 ans d'emprisonnement pour, selon l'accusation, avoir conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» en dépit de la victoire du champion de la gauche Luiz Inacio Lula da Silva au scrutin de 2022.

Assigné à résidence depuis près d'un mois, surveillé et équipé d'un bracelet électronique, il a prévu de suivre depuis son domicile l'épilogue de son procès, retransmis en direct, a-t-on appris auprès de son entourage.

Deux pneumonies

Il a souffert de hoquets et de vomissements en juillet, symptômes de nouveaux problèmes digestifs liés à un coup de couteau subi en 2018, lors d'un meeting électoral. En raison de cette crise, il a subi en août des examens médicaux qui ont révélé qu'il avait récemment souffert de deux pneumonies.

En avril, il avait subi une longue intervention chirurgicale pour traiter une obstruction intestinale, l'une des nombreuses opérations qu'il a subies depuis qu'il a été poignardé.

