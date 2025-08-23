DE
FR

Rébellion en Bosnie
La Republika Srpska organise un référendum en soutien à Milorad Dodik

La Republika Srpska, entité serbe de Bosnie, organisera un référendum le 25 octobre pour contester la condamnation de son président Milorad Dodik, jugé pour avoir ignoré les décisions du Haut représentant international.
Publié: il y a 36 minutes
Partager
Écouter
En Bosnie, un référendum est prévu le 25 octobre afin de remettre en question la condamnation de son président, Milorad Dodik.
Photo: IMAGO/Pixsell
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'entité serbe de Bosnie organisera le 25 octobre un référendum sur le verdict contre son président Milorad Dodik, condamné à un an de prison et six ans d'inéligibilité pour le non-respect des décisions du Haut représentant international, mais qui refuse de quitter son poste.

Cette décision a été adoptée dans la nuit de vendredi à samedi par le Parlement de la Republika Srpska (RS), l'entité des Serbes de Bosnie, à Banja Luka (nord), à la fin d'une session extraordinaire convoquée pour soutenir Milorad Dodik, 66 ans.

Le président nationaliste et sécessionniste de la RS a été condamné en février par la Cour d'Etat, à Sarajevo, pour le non-respect des décisions du Haut représentant international, chargé de veiller au respect de l'accord de paix dans ce pays des Balkans signé il y a près de 30 ans à Dayton (Etats-Unis). Le verdict a été confirmé en appel le 1er août.

Il refuse de quitter son poste

Milorad Dodik, qui dirige la RS depuis 2006, a évité de purger sa peine de prison en la convertissant en jours-amende d'environ 19'000 euros. Il refuse cependant de quitter son poste, en dénonçant un procès visant à l'"éliminer de la vie politique» et désigne comme son «instigateur» justement le Haut représentant Christian Schmidt, un ancien ministre allemand en poste en Bosnie depuis 2021.

A lire aussi
Le dirigeant serbe de Bosnie, Milorad Dodik, condamné
«Il faut en sourire!»
Le dirigeant serbe de Bosnie, Milorad Dodik, condamné
Un ministre arrêté pour corruption
Scandale en Bosnie
Un ministre arrêté pour corruption

Au référendum, les habitants de la RS seront appelés à répondre à plusieurs questions : s'ils acceptent les décisions du Haut représentant, les verdicts de la Cour d'Etat et la décision de la Commission électorale centrale de déchoir le 6 août Milorad Dodik de son mandat présidentiel.

Sur 65 députés présents, 50 ont voté en faveur de l'organisation du référendum, a constaté le président du Parlement, Nenad Stevandic. Les députés de l'opposition, certains présents dans la salle, ont refusé de voter. «Je ne vous gênerai pas (...) mais vous marchez dans un champ de mines», a lancé Nebojsa Vukanovic, un député de l'opposition, farouche critique de Milorad Dodik. Il a dénoncé «une politique aventuriste».

Ces derniers jours, Milorad Dodik a dit s'attendre à un «grand 'non'» de la population au référendum, et a même menacé d'organiser ensuite, «si cette volonté (du peuple n'était) pas respectée», un référendum d'indépendance de l'entité serbe, prédisant un «grand 'oui'».

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus