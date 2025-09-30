Ce drone «étrangleur» met la Russie sous pression

Les forces armées ukrainiennes ont abattu un hélicoptère Mi-8 russe équipé d'un drone «Shrike». Il s'agit d'un succès important, réalisé avec un mini-engin. On vous explique.

1/5 L'hélicoptère de combat russe s'est écrasé au sol. Photo: Screenshot Telegram

Janine Enderli

Elle s’approche, vise sa cible avec précision, puis abat un hélicoptère à 6 millions de dollars. L’Ukraine a revendiqué un succès militaire majeur lundi dans la région de Kotlyarivka (oblast de Kharkiv). Robert Browdi, chef d’une unité spéciale de drones, a annoncé sur Telegram que ses hommes avaient provoqué la chute d’un hélicoptère russe Mi-8. Une vidéo de l’incident circule actuellement sur les réseaux sociaux.

L’attaque a été menée à l’aide d’un drone FPV, dirigé par un opérateur qui le pilote via une caméra embarquée, comme s’il se trouvait lui-même dans l’appareil. Ce modèle porte le nom de «Shrike» – en français «étrangleur». L’appellation est parlante: la pie grièche, l’oiseau dont il tire son nom, empale souvent ses proies sur des épines. C’est précisément cette image qui illustre le mode d’action du drone.

Comment fonctionnent-ils?

Les Shrike ne pèsent que 500 grammes et sont employés dans des tactiques dites d’embuscade. Ils sont dissimulés au sol jusqu’à l’arrivée de leur cible, puis activés au moment opportun. Malgré leur technologie rudimentaire, ils se révèlent redoutablement efficaces sur le terrain. Fabriqués en Ukraine par plusieurs start-up et ateliers locaux, ils sont aujourd’hui utilisés à grande échelle.

Qu'est-ce qui les rend aussi imprévisibles?

Selon la presse ukrainienne, les Shrike sont continuellement améliorés et modifiés. Les versions les plus récentes seraient capables d’atterrir sur l’eau, d’y rester dissimulées longtemps, puis de frapper par surprise. Un atout considérable pour l’Ukraine, car l’ennemi ne sait jamais quelle version il aura en face de lui.

Cette imprévisibilité ne tient pas à une technologie sophistiquée, mais à une combinaison de simplicité, de flexibilité et de modes d’emploi variés. Le pilote suit sa cible en temps réel en «vue embarquée», ce qui permet des manœuvres spontanées. Souvent, le drone surgit de nulle part après s’être caché. C’est peut-être ce qui a empêché l’hélicoptère russe de détecter la menace à temps.

Jusqu'où peuvent-ils voler?

Les données précises et fiables – portée, vitesse maximale, charge explosive – varient selon les modèles et ne sont pas publiées de manière standardisée. Néanmoins, plusieurs rapports concordent sur trois points: ils sont bon marché (environ 500 dollars pièce), simples à fabriquer et peuvent être équipés de charges utiles variées. Ils peuvent ainsi transporter des ogives, mais aussi des capteurs.

Pourquoi l'Ukraine mise-t-elle sur ces drones?

L’Ukraine a profondément transformé l’industrie des drones ces dernières années, acquérant une expertise considérable dans le domaine. Pour Kiev, ces engins présentent plusieurs avantages: en plus de leur efficacité au combat, ils sont peu coûteux et disponibles en masse. Ils peuvent donc être déployés simultanément ou en vagues successives, saturant les défenses aériennes et rendant chaque attaque imprévisible.

Les Russes sont de plus en plus sous pression

L’hélicoptère abattu aurait servi à transporter du personnel et du matériel russes. Récemment, certains appareils similaires ont aussi été engagés lors d’un exercice militaire conjoint avec la Biélorussie sur le flanc est de l’OTAN.

La pression sur Moscou s’accentue. Dimanche, l’Ukraine a mené une attaque d’envergure contre la métropole russe de Belgorod. Des images de bâtiments détruits ont circulé sur les réseaux sociaux, tandis qu’une panne d’électricité a semé chaos et inquiétude.