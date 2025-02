Trump annonce «des frappes aériennes» américaines contre l'Etat islamique

Les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre l'État islamique en Somalie, selon Donald Trump. L'opération visait un responsable jihadiste et d'autres terroristes, détruisant leurs cachettes sans faire de victimes civiles.

Les Etats-Unis ont mené des frappes en Somalie contre l'Etat islamique. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Ces frappes visaient un responsable du groupe jihadiste chargé de planifier des attentats et «d'autres terroristes qu'il a recrutés et dirigés en Somalie», a expliqué le président américain sur son réseau Truth Social. Elles «ont détruit les grottes dans lesquelles ils vivaient et ont tué de nombreux terroristes sans porter atteinte aux civils», a-t-il assuré.