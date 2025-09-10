16:27 heures

A Paris, la façade d'un immeuble en feu

Photo: AFP

La façade d'un immeuble situé dans le centre de Paris était en flammes mercredi après-midi, alors que des manifestants faisaient face à des policiers à proximité dans le cadre de la mobilisation «Bloquons tout», ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un important panache de fumée s'élevait peu après 16h d'une façade d'un immeuble léchée par des flammes près de la place du Châtelet, et des pompiers s'affairaient pour éteindre le feu pendant que les forces de l'ordre évacuaient les alentours, selon des images filmées par l'AFP.

Une intervention policière à l'origine?

L'incendie pourrait avoir été provoqué involontairement par une intervention policière, a indiqué en fin d'après-midi la procureure de Paris. «En l'état de nos informations, il pourrait s'agir d'un départ de feu involontaire lié à l'intervention des forces de l'ordre pour faire face à des regroupements denses et particulièrement hostiles dans le secteur des Halles», a détaillé Laure Beccuau lors d'un point-presse, précisant qu'une enquête sur ce sinistre avait été confiée à la Sûreté territoriale.

Source: AFP