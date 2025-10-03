Photo: KEYSTONE
AFP Agence France-Presse
L'un des deux hommes tués dans l'attentat devant une synagogue de Manchester en Angleterre jeudi pourrait avoir été touché par un tir des forces de l'ordre qui sont intervenues pour neutraliser l'assaillant, a indiqué vendredi le chef de la police locale.
«L'une des victimes décédées semble avoir subi une blessure compatible avec une blessure par balle» qui «pourrait malheureusement avoir été la conséquence tragique et imprévue de l'action urgente prise par (les) officiers pour mettre fin à cette attaque», a expliqué le chef de la police du Grand Manchester, Stephen Wilson, cité dans un communiqué.
