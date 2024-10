Communiquer avec l'avatar numérique d'un proche disparu: c'est désormais possible!

L'épisode «Bientôt de retour», de la saison 2 de Black Mirror, évoque exactement la possibilité créée par la start-up chinoise. Une jeune femme utilise un logiciel pour créer un robot à l'image de son compagnon décédé. Spoiler alert: ça ne finit pas très bien. Photo: Channel 4

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Aimeriez-vous discuter avec votre proche décédé? En Chine, l’intelligence artificielle fait revivre des personnes disparues, indique la Radio télévision suisse (RTS).

Super Brain, une start-up spécialisée, propose de créer des avatars numériques de morts en utilisant des photos, vidéos et enregistrements audios pour recréer leur image et leur voix. Ces avatars permettent aux familles de revivre des conversations avec leurs disparus, offrant ainsi un soutien dans leur processus de deuil.

Avec son fils dans le métavers

Madame Wu, qui a perdu son fils Xuanmo, est une de ces utilisatrices. À travers l’avatar de son fils, elle parvient à maintenir un lien, trouvant dans cette technologie un réconfort face à l'absence, confie-t-elle à la chaîne de service public.

Ce service est également intégré dans certains cimetières comme celui de Huixin, près de Shanghai, où chaque tombe est dotée d'un QR code. Une fois scanné, il révèle l'histoire du défunt en images et en textes, et parfois même avec un avatar interactif. La pratique soulève des questions éthiques, notamment sur le consentement des défunts et le risque de dérives. Malgré ces préoccupations, Monsieur Wu, père endeuillé, imagine déjà se retrouver un jour avec son fils dans le métavers, rêvant d’une forme de réunion familiale numérique.