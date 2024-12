Le WWF révèle la découverte de 742 nouvelles espèces dans le bassin du Congo entre 2013 et 2023. Ce rapport souligne la richesse de cette forêt pluviale et l'urgence de sa conservation, avec des découvertes allant des orchidées aux singes.

Plus de 700 nouvelles espèces ont été découvertes dans le bassin du Congo

Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Pas moins de 742 nouvelles espèces ont été découvertes entre 2013 et 2023 dans le bassin du Congo, ressort-il d'un rapport du WWF publié mardi. Ce dernier illustre non seulement la richesse de la deuxième plus grande forêt pluviale de notre planète, mais aussi l'urgence de mener des efforts de conservation pour la protéger.

Intitulé «Des nouvelles vies dans le bassin du Congo, une décennie de découvertes d'espèces», ce rapport compile le travail de scientifiques venant des quatre coins du monde.

Au total, 742 nouvelles espèces, soit des espèces formellement identifiées et documentées pour la première fois dans la littérature scientifique, y sont décrites. Il s'agit de 430 plantes, 140 invertébrés, 96 poissons, 42 reptiles, 22 amphibiens, 10 mammifères et deux oiseaux.

Ces découvertes s'étendent sur les six pays du bassin du Congo, mais ont surtout été réalisées au Gabon (262), en République démocratique du Congo (259) et au Cameroun (238). Parmi celles-ci figurent, entre autres, «des orchidées uniques», de nouvelles espèces de grenouille griffue, de crocodile, de poisson électrique, hibou, araignée et singe, a précisé l'ONG.

Le plus grand puits de carbone du monde

«Tout en célébrant ces découvertes, nous reconnaissons également la responsabilité urgente de préserver cet écosystème vital», a indiqué Martin Kabaluapa, directeur régional du WWF pour le bassin du Congo. «Ce rapport est un appel à l'action pour les gouvernements et autres acteurs impliqués, afin qu'ils unissent leurs efforts pour protéger ce patrimoine naturel irremplaçable», a-t-il ajouté. Les gouvernements de la région ambitionnent de placer 30% de leurs terres sous une forme de protection d'ici à 2030.

Surnommé le «poumon de l'Afrique», le bassin du Congo est le plus grand puits de carbone du monde. Il abrite par ailleurs la plus vaste tourbière tropicale de la planète. À l'instar de l'Amazonie, il est actuellement confronté à d'énormes pressions: déforestation, braconnage, changement climatique, exploitation minière...