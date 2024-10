Les investisseurs électrisés par les résultats trimestriels de Tesla

Tesla surprend avec un bénéfice plus élevé que prévu. Lors de la présentation des résultats trimestriels, le patron Elon Musk a de nouveau promis des voitures avec un pilote automatique et prévoit de produire à grande échelle le robot-taxi «Cybercab» à partir de 2026.

"Meilleure estimation possible" : Elon Musk, le fondateur de Tesla, veut bientôt construire jusqu'à quatre millions de robotaxis par an. Photo: imago/MediaPunch 1/4

SDA et Georg Nopper

Le constructeur de voitures électriques Tesla a gagné plus que prévu par Wall Street au cours du dernier trimestre. L'action a enregistré une hausse d'environ 12% dans le négoce américain d'après-bourse de mercredi.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires, Tesla a manqué de peu les prévisions des analystes. Les recettes ont augmenté de 8% en comparaison annuelle pour atteindre 25,2 milliards de dollars. Le marché s'attendait en moyenne à environ 25,4 milliards de dollars.

Plus de 17% en comparaison annuelle

L'argent que Tesla perçoit en vendant des certificats CO2 aux constructeurs automobiles équipés de moteurs à combustion a également joué un rôle. Dans l'activité purement automobile, le chiffre d'affaires a augmenté de 2% pour atteindre un peu plus de 20 milliards de dollars.

Au final, le bénéfice de Tesla a augmenté de 17% en comparaison annuelle pour atteindre environ 2,17 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 72 cents de dollars, alors que les analystes ne s'attendaient qu'à 58 cents de dollars.

Plus de véhicules livrés

Tesla a augmenté ses livraisons de 6% au cours du dernier trimestre pour atteindre 463'000 véhicules. Les modèles 3 et Y, moins chers, se sont taillés la part du lion avec environ 440'000 voitures. Toutefois, le nouveau pick-up électrique «Cybertruck» les suit désormais à la troisième place dans le classement des véhicules électriques vendus aux Etats-Unis, a indiqué Tesla sans donner de chiffre de vente concret.

Le fondateur de Tesla, Elon Musk, promet depuis des années des Tesla autopropulsées... qui n'existent toujours pas. Malgré cela, les investisseurs réagissent à nouveau avec enthousiasme aux nouvelles annonces du milliardaire de la technologie. Elon Musk en a remis une couche sur ses promesses mirobolantes de faire de Tesla le leader des voitures autopilotées.

Musk peut-il tenir ses promesses?

Nous construirons chaque année au moins deux millions de véhicules du modèle de robot-taxi spécialisé «Cybercab», «peut-être quatre millions à la fin», a déclaré Musk lors de la présentation des chiffres trimestriels. Il a toutefois précisé que cette prévision était sa «meilleure estimation». En outre, chaque voiture électrique Tesla actuelle sera de toute façon en mesure de rouler de manière autonome.

Musk a confirmé que le robot-taxi devrait être produit en grande quantité dès 2026. Toutefois, il ne cesse d'annoncer depuis 2016 que Tesla aura bientôt des voitures à conduite autonome. Mais jusqu'à présent, le logiciel «Autopilot» de Tesla, même dans sa version avancée, n'est qu'un système d'assistance à la conduite, dans lequel l'homme au volant reste responsable et doit être prêt à reprendre le contrôle à tout moment.

La concurrence avec une technologie coûteuse

Pendant ce temps, Waymo, la société sœur de Google, effectue dans quatre villes américaines plus de 100'000 trajets avec des passagers par semaine sans personne au volant. Toutefois, les Jaguar de Waymo transformées en voitures autopilotées renferment une technologie supplémentaire de plus de 100'000 dollars, ce qui rend plus difficile de gagner de l'argent avec elles.

Musk espère en revanche pouvoir réaliser des voitures autopilotées uniquement avec des caméras au lieu de radars laser plus coûteux. Si elle y parvenait, Tesla aurait un énorme avantage en termes de coûts – et plusieurs millions de véhicules capables de le faire seraient déjà sur les routes. De nombreux experts du secteur doutent toutefois de la fiabilité d'une telle solution.

Pas de volant, pas de pédales

Tesla testerait déjà en interne dans la Silicon Valley un service de conduite automatisée pour ses collaborateurs, mais avec des chauffeurs de sécurité au volant. Ces annonces ont électrisé les investisseurs, malgré les nombreux délais dépassés par le passé: l'action Tesla a enregistré une hausse d'environ 12% dans les échanges après bourse aux Etats-Unis mercredi.

Le prototype «Cybercab» présenté par Musk il y a environ deux semaines lors d'un show à Hollywood n'avait ni volant ni pédales. Selon les règles américaines en vigueur jusqu'à présent, de tels véhicules ne peuvent être mis sur les routes qu'avec une autorisation spéciale et en petit nombre. De plus, les réglementations concernant les voitures autonomes diffèrent d'un Etat à l'autre.

Le résultat des élections pourrait être décisif

C'est toutefois là que le soutien de Musk à l'ex-président Donald Trump, qui souhaite revenir à la Maison Blanche, pourrait entrer en jeu. Trump avait laissé entrevoir la possibilité de placer Musk à la tête d'un organe de contrôle des dépenses publiques en cas de victoire électorale. Si cela devait arriver, il s'engagerait à ce qu'il y ait une réglementation nationale pour l'autorisation des voitures autonomes, «pour tout le monde, pas seulement pour Tesla», a maintenant déclaré Elon Musk. Il a confirmé que les Tesla autopilotées devraient être sur les routes du Texas et de Californie l'année prochaine.

Enfin, Elon Musk veut également lancer un modèle Tesla moins cher au cours du premier semestre 2025. Cela fera grimper la croissance des ventes à 20 à 30% l'année prochaine, du moins tant qu'il n'y aura pas de «grande guerre» ou de «taux d'intérêt élevés», a-t-il déclaré. Tesla a toujours augmenté ses ventes de manière fulgurante – mais en 2024, on ne sait pas si les livraisons ne tomberont pas sous la barre des 1,8 million de véhicules de l'année précédente.