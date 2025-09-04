DE
Plusieurs enfants blessés
Une voiture fonce dans un groupe de piétons à Berlin

Une voiture a percuté un groupe de personnes à Berlin-Wedding. Plusieurs enfants ont été légèrement blessés, une animatrice a été grièvement blessée.
Publié: 14:11 heures
À Berlin-Wedding, une voiture a foncé sur un groupe de personnes.
Photo: IMAGO/A. Friedrichs
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel Macher

Jeudi, vers 13h10, une voiture a foncé sur un groupe de piétons dans le quartier berlinois de Wedding. Selon «Bild», plusieurs enfants ont été légèrement blessés et une animatrice a subi de graves blessures.

L'accident s'est produit au carrefour Seestrasse/Dohnagestell dans le quartier de Mitte. La cause et le contexte ne sont pas encore clairs.

Développement suit

