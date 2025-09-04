Une voiture fonce dans un groupe de piétons à Berlin

À Berlin-Wedding, une voiture a foncé sur un groupe de personnes.
Photo: IMAGO/A. Friedrichs
Daniel Macher
Jeudi, vers 13h10, une voiture a foncé sur un groupe de piétons dans le quartier berlinois de Wedding. Selon «Bild», plusieurs enfants ont été légèrement blessés et une animatrice a subi de graves blessures.
L'accident s'est produit au carrefour Seestrasse/Dohnagestell dans le quartier de Mitte. La cause et le contexte ne sont pas encore clairs.
Développement suit
