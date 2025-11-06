Le Premier ministre belge Bard De Wever regrette les divergences persistantes au gouvernement.
Le Premier ministre belge Bart De Wever a annoncé jeudi devant la Chambre que la coalition au pouvoir disposait d’un nouveau délai maximal de 50 jours pour parvenir à un accord budgétaire. Il a déploré les désaccords persistants au sein de son gouvernement.
Bart De Wever avait fixé initialement la date butoir du 6 novembre pour parvenir à un accord au sein de sa coalition de cinq partis. Il est désormais exclu qu'un projet de budget de l'Etat fédéral pour 2026 puisse être adopté par le Parlement avant la fin de l'année 2025.
