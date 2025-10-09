DE
Elle accouche d'un énorme bébé de 6 kilos et choque Internet

Aux Etats-Unis, une femme a donné naissance à un bébé pesant 5,8 kg. Prénommé Cassian, il s'agit du plus gros bébé de l'hôpital depuis trois ans. Mais malgré ce poids impressionnant, Cassian n'est pas le plus gros bébé du monde.
Avec ses 5,8 kilos, Cassian est un adorable bout de chou. Très fière, sa maman, Shelby Martin, a partagé des photos du petit sur le réseau social TikTok. En peu de temps, sa publication a été vue plus de 37 millions de fois.

L'hôpital a aussi partagé une photo du nourrisson et écrit: «Avec un poids de 5,8 kg, il est le plus gros nouveau-né du TriStar Centennial Women's Hospital depuis ces trois dernières années.»

Ce bébé est-il réel?

Certains internautes ont du mal à croire à cette annonce et soupçonnent l'intelligence artificielle d'être derrière cette histoire. «Est-ce que c'est réel?» Ils accusent le bébé d'avoir été généré par un ordinateur pour faire le buzz. 

Sa mère a immédiatement publié une vidéo pour prouver son existence. Elle a filmé son fils pendant son examen médical où il apparaît sur une balance numérique affichant ses 5,8 kilos.

Des bébés exceptionnels

Avant même la naissance de Cassian, il était clair que le bébé serait loin d'être un petit gabarit, le ventre de sa mère était impressionnant.

Malgré son poids, Cassian n'a pas battu le record du monde du plus gros bébé de l'histoire. Selon le livre Guinness des records, le bébé le plus lourd du monde est né en Italie en 1955 et pesait 10,2 kilos à la naissance. Il y a deux ans, la Brésilienne Cleidiane Santos a donné naissance à un garçon nommé Angerson, qui pesait 7,328 kilos, soit le plus gros bébé du Brésil.

