Le dessinateur de BD Scott Adams est décédé à l'âge de 68 ans. Sa création la plus connue, «Dilbert», avait connu un immense succès jusqu'à ce que son auteur fasse l'objet d'accusations de racisme,.

AFP Agence France-Presse

Scott Adams, auteur de la bande dessinée «Dilbert», qui a connu un immense succès jusqu'à ce que son auteur fasse l'objet d'accusations de racisme, est décédé à l'âge de 68 ans, a annoncé mardi son ancienne épouse. L'auteur, qui s'était fait connaître dans les années 1990 grâce à cette satire acerbe du monde du travail, recevait des soins palliatifs à son domicile, dans le nord de la Californie, après avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate.

Shelly Miles a annoncé sa mort sur la chaîne YouTube du dessinateur, «Real Coffee with Scott Adams». Le président américain Donald Trump a rendu hommage à un «grand influenceur», dans une publication sur sa plateforme Truth Social.

Accusations de racisme

Son célèbre personnage d'ingénieur cravaté évoluant dans un univers aussi absurde que mesquin - avec ses salariés tire-au-flanc, son patron incompétent et un chien mégalomane – a été publié dans des centaines de journaux à travers le monde, comme le «Washington Post» ou «USA Today» aux Etats-Unis, «Libération» en France.

Mais de nombreuses publications avaient cessé de le publier après que Scott Adams eut diffusé en 2023 une vidéo dans laquelle il qualifiait les personnes noires de «groupe de haine». Dans la polémique qui a suivi, il avait reçu le soutien du milliardaire Elon Musk, qui avait qualifié les médias américains de «racistes» pour avoir décidé d'arrêter la publication de la bande dessinée.