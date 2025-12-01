DE
FR

La nouvelle était dans l'air
L'édition 2026 du festival d'Angoulême est «annulée»

Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2026 est officiellement annulé, annonce un avocat des organisateurs. Cette décision fait suite au boycott des auteurs et à la défection des éditeurs, ainsi qu'à la position des financeurs publics de l'événement.
Publié: il y a 16 minutes
L'annulation de l'édition 2026 était fortement pressentie.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

L'édition 2026 du festival international de BD d'Angoulême prévue fin janvier, qui était plombée par le boycott des auteurs et la défection des éditeurs, est officiellement «annulée», a affirmé lundi à l'AFP un des avocats de la société organisatrice 9e Art+.

«L'édition 2026 est annulée. Un courrier a été envoyé en fin de semaine dernière pour en informer les partenaires publics du festival», a indiqué Me Vincent Brenot, ajoutant que cette décision, révélée par le quotidien «La Charente Libre», était la «simple conséquence» de la position des financeurs publics du festival.

