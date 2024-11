Mardi, Cyril Hanouna passera par la case tribunal. La raison? Des insultes proférées à l'encontre de Louis Boyard, député LFI, sur son plateau. Photo: AFP/ALAIN JOCARD

Alessia Barbezat

Mardi, le producteur-animateur phare de la chaîne C8 passera devant le tribunal, relate les journaux romands de Tamedia. En cause: les injures proférées à l’encontre Louis Boyard, député de la France insoumise (LFI) dans son émission «Touche pas à mon poste» («TPMP») en 2022. Des insultes qui ont valu à la chaîne C8 une amende de 3,5 millions d’euros.

Un malheur n’arrivant jamais seul, les rumeurs entourant l’éventuel divorce entre l’animateur et Canal+ se font de plus en plus insistantes. Sauf que Cyril Hanouna s’en soucie comme d’une guigne.

Dans le viseur de l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel français, pour les nombreux dérapages survenus dans son émission, Cyril Hanouna a dû faire face à une décision sévère: la fréquence de C8 ne lui a pas été réattribuée.

Micro coupé?

De quoi le mettre en sourdine? Pas vraiment, explique les éditions romandes de Tamedia. De une, Vincent Bolloré, propriétaire de C8 a déposé un recours pour contester la décision de l’Arcom. Et de deux, «Baba» anime déjà une émission quotidienne sur Europe 1.

Et quid de l’avenir de «TPMP»? Le groupe Canal+ refuse de confirmer le départ de l’animateur star, mais aucun scénario ne semble se dessiner pour la suite de l’émission.

Et la journaliste de rappeler la relation très forte entre Cyril Hanouna et le milliardaire Vincent Bolloré, qui voit en l’animateur la plateforme idéale pour véhiculer ses idées très conservatrices, catholiques et proches de la droite et de l'extrême droite.

Une relation féconde. Cyril Hanouna pèserait désormais plus de 85 millions d’euros. De quoi durer, avec ou sans C8. Et peut-être même avec ou sans Bolloré, conclut l’article.