Six mois avant son arrivée au sein du groupe M6, Cyril Hanouna s'est fait recadrer par son futur employeur après avoir égratigné un de ses animateurs vedettes, Bruno Guillon. «Le Groupe M6 apporte tout son soutien à Bruno Guillon et regrette vivement les propos tenus hier (lundi) soir dans TPMP», l'émission de Hanouna diffusée en ligne, a écrit l'entreprise dans un message posté tard mardi sur le réseau social X.

«Je croyais que c'était un tapissier»

Lundi, dans Touche pas à mon poste (TPMP), Cyril Hanouna avait notamment déclaré: «Bruno Guillon, je ne savais même pas qui c'était. Bruno Guillon, je croyais que c'était un tapissier.» Bruno Guillon présente la matinale de Fun Radio, station que M. Hanouna doit rejoindre en septembre, en plus de la chaîne télé W9, qui appartient aussi au groupe M6.

Dans TPMP, Cyril Hanouna réagissait à une affirmation du journal Le Parisien selon laquelle Bruno Guillon a demandé à la direction de Fun Radio de ne pas apparaître en photo avec son nouveau collègue. «Me retrouver avec Bruno Guillon sur une photo, c'est bon, je vais faire une photo avec mon charcutier-traiteur», a lancé Cyril. Hanouna.

«Ils m'ont supplié pour que j'aille sur Fun Radio (...) pour avoir quelqu'un qui porte un peu la station (...) Il n'a qu'à partir Bruno Guillon, on prendra Cauet (ex-animateur de NRJ, mis en examen pour des viols et une agression sexuelle sur quatre femmes, dont trois adolescentes, entre 1997 et 2014, ce qu'il conteste, ndlr), qui fera certainement des meilleures audiences», a-t-il notamment ajouté.

M6 soutien Bruno Guillon

En réponse, M6 a assuré que «Bruno Guillon a toute la confiance du groupe qui se félicite qu'il poursuive l'animation de la matinale de Fun Radio la saison prochaine». Le groupe a en outre salué les «performances» d'audience de cette émission.

La précédente chaîne de M. Hanouna, C8 (groupe Canal+, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré), a cessé d'émettre le 1er mars après le non-renouvellement de sa fréquence par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Cette décision a largement été motivée par les «manquements réitérés» de la chaîne, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende à cause des dérapages de son présentateur vedette.

Ce dernier a annoncé le 27 février qu'il quittait le groupe Canal+ pour rejoindre le groupe M6 la saison prochaine. Entretemps, TPMP reste diffusée sur la webtélé Zoubida TV, transmise sur Dailymotion, YouTube, Molotov, myCANAL et les bouquets des box internet.

L'arrivée future de Cyril Hanouna suscite des inquiétudes et des oppositions au sein du groupe M6.