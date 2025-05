Pourquoi Melania Trump fuit la Maison Blanche et son mari?

Selon le «New York Times», Melania Trump était présente à la Maison Blanche moins de 14 jours sur les 108 depuis l'investiture de son mari. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Les semaines passent à la Maison Blanche et les volets de la résidence dédiés aux Premières dames restent clos. En même temps, Melania Trump ne vivrait pas vraiment à Washington. Depuis l'investiture de son mari, il y a 109 jours, celle-ci y aurait passé moins de 14 jours, selon des sources connaissant l'agenda de la Première dame, rapporte le «New York Times», mercredi 7 mai. D'autres estiment que cette estimation est trop généreuse.

Le journal américain a demandé à plusieurs responsables où était passée Melania Trump. Aucun commentaire. Mystère. La localisation de la première dame est un sujet sensible à la Maison Blanche. Celle-ci se réfugierait aussi souvent que possible à la Trump Tower à New York ou en Floride, où elle peut se faire discrète à Mar-a-Lago.

«Nous n'avons pas vu de Première dame aussi discrète depuis Bess Truman, et cela remonte à près de 80 ans», affirme Katherine Jellison, historienne à l'Université de l'Ohio. Mais alors pourquoi Melania Trump est aussi distante de la Maison Blanche et de son mari?

Des bas avec Trump

En l'espace de quelques mois, l'année dernière, la vie de couple des Trump a été chamboulée: procès public pour infidélité, deux tentatives d'assassinat et une campagne présidentielle.

Et le procès qui concernait le pot-de-vin versé par Donald Trump à une star du X, a été particulièrement rude pour le couple, confient deux sources proches des Trump. La Première dame s'est tenue à l'écart du tribunal, mais aussi de la campagne présidentielle qui a suivi.

La tentative d'assassinat de cet été sur Donald Trump, a également beaucoup effrayé son épouse alors que celle-ci s'inquiétait depuis des années de la sécurité de sa famille. Lors du jour de la première investiture de son mari, Melania Trump craignait même de sortir de sa voiture pour participer au défilé.

Priorité à son fils Baron

Lors du premier mandat de Donald Trump, son épouse avait attendu des mois avant d'emménager à la Maison Blanche. A cette époque, leur fils Baron avait 10 ans et sa mère avait pris le temps nécessaire pour organiser sa venue et sa scolarité dans une autre ville.

Mais Baron Trump a maintenant 19 ans. Il termine sa première année à l'Université de New York et est de plus en plus indépendant. Mais Melania Trump ne va pas le laisser totalement voler de ses propres ailes si vite. Elle reste attachée à son rôle de protectrice. Une des raisons de la multiplication de ses séjours à New York.

Aux abonnées absentes

A la Maison Blanche, la Première dame a embauché son propre personnel. Mais que font-ils lorsque leur boss n'est pas là? Sur le compte Instagram de la Première dame, une vidéo a été publiée sur l'accueil de jardiniers en herbe. Pourtant, Melania Trump n'apparait pas sur la publication. Impossible de savoir même si elle était présente à cet événement.

Surprise également pour des visiteurs de l'aile est de la Maison Blanche, dédiée aux Premières dames. Ceux-ci sont reçus par Donald Trump. Aucun signe de son épouse.

Au vu de ses nombreuses absences, on pourrait croire que Melania Trump n'apprécie guère se trouver à Washington. Un ancien agent de mannequins et proche réfute: «Elle adore la Maison Blanche, et elle adore son rôle de Première dame.»

Des devoirs, mais...

Melania Trump assure aussi certains devoirs de Première dame tout en y mettant des limites. Elle a par exemple participé avec son époux aux funérailles du pape François au Vatican. Elle était également à ses côtés pour la fameuse collecte d'œufs dans les jardins de la Maison Blanche pour Pâques.

Et ce jeudi, elle devrait réapparaitre pour dévoiler un timbre-poste en hommage à Barbara Bush, ancienne Première dame, et assister à une cérémonie en l'honneur des mères de militaires. Mais la semaine prochaine, lorsque le président américain se rendra au Moyen-Orient, la Première dame devrait comme à son accoutumée être aux abonnés absents.