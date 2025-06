Taïwan détecte 74 avions militaires chinois en 30 heures

Cinquante avions et six navires de la marine chinoise ont été détectés en 24 heures à 06H00 (22H00 GMT jeudi), a déclaré le ministère de la Défense. Photo: keystone-sda.ch

Taïwan a détecté 74 avions de chasse chinois autour de l'île principale en une trentaine d'heures, a déclaré le ministère de la défense vendredi, deux jours après qu'un navire britannique a traversé le détroit de Taïwan.

Cinquante avions et six navires de la marine chinoise ont été détectés en 24 heures à 06H00 (22H00 GMT jeudi), a déclaré le ministère de la Défense lors de son point quotidien. Depuis, 24 aéronefs supplémentaires ont été détectés vendredi, a-t-il annoncé dans un deuxième communiqué.

Des navires britanniques, américains et canadiens empruntent le détroit

Ces incursions interviennent deux jours après que le patrouilleur de la Marine britannique HMS Spey a navigué à travers le détroit qui sépare Taïwan et la Chine.La Chine estime que Taïwan, et par conséquent la voie d'eau qui la sépare de l'île principale, sont partie intégrante de son territoire. Les Etats-Unis, comme d'autres pays, estiment au contraire que le détroit long de 180 kilomètres entre Taïwan et la Chine continentale fait partie des eaux internationales ouvertes à tous les navires.

Le dernier bateau militaire britannique à avoir traversé le détroit était la frégate HMS Richmond en 2021, ce qui avait provoqué de fortes condamnations de Pékin, qui avait également déployé son armée pour poursuivre le navire.

Depuis le début de l'année, des navires de guerre américains et canadiens, ainsi qu'un navire de surveillance américain, ont également emprunté le détroit, suscitant à chaque fois une réaction de Pékin.

La Chine et Taïwan s'accusent mutuellement

La Chine a intensifié le déploiement d'avions de chasse et de navires de guerre autour de Taïwan ces dernières années pour revendiquer sa souveraineté sur l'archipel, que Taipei rejette. Taïwan accuse également la Chine de recourir à l'espionnage, aux cyberattaques et à la désinformation pour affaiblir ses défenses.

En mars, Taïwan avait détecté 59 avions chinois autour de son territoire, le nombre le plus élevé depuis un record en octobre et quelques jours après que le président taïwanais Lai Ching-te avait qualifié la Chine de «force étrangère hostile».