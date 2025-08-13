DE
Autant de disparus
Au moins 20 morts dans un naufrage en Italie

Un naufrage survenu au large de l’île italienne de Lampedusa a fait une vingtaine de morts, a indiqué mercredi sur le réseau social X un porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).
Publié: il y a 38 minutes
La région de L'île de Lampedusa est régulièrement le théâtre d'intervention des gardes-côtes italiens pour sauver des migrants dans des embarcations de fortune en perdition (Photo d'illustration, archives).
Photo: KEYSTONE/AP Italian Coast Guard
Un naufrage au large de l'île italienne de Lampedusa a fait environ 20 morts, a affirmé mercredi sur le réseau social X un porte-parole du Haut commissariat aux réfugiés de l'Onu, le HCR. «Profonde angoisse après l'énième naufrage au large de Lampedusa, où le HRC assiste les survivants», a écrit Filippo Ungaro, ce porte-parole, sur son compte X, ajoutant qu'il semble y avoir «20 cadavres retrouvés, et autant de disparus».

Un journaliste de Radio Radicale, Sergio Scandura, indique sur X que l'embarcation transportait 97 personnes quand elle a fait naufrage à environ 20 kilomètres du sud-ouest de Lampedusa. La chaîne RaiRadio1 fait état de 12 à 17 migrants disparus, et affirme que 60 rescapés ont été ramenés en sécurité sur l'île.

Les migrants qui tentent de rejoindre l'Italie par Lampedusa depuis l'Afrique du Nord font souvent la traversée dans des bateaux surchargés ou qui fuient, par la route maritime au centre de la Méditerranée, particulièrement dangereuse. «Il y a eu 675 morts depuis le début de l'année en Méditerranée centrale», écrit Filippo Ungaro dans son message sur X, appelant à «renforcer les voies légales» d'immigration. D'après le ministère italien de l'Intérieur, 38'263 migrants sont arrivés en Italie cette année par la voie maritime.

